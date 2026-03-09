Rhayane Lira conseguiu tirar sua cadelinha de casa a tempo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rhayane Lira conseguiu tirar sua cadelinha de casa a tempoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 16:12

Rio – Salvar animais de estimação foi uma das principais preocupações dos moradores dos vizinhos da loja de autopeças que pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (9) em Ramos, Zona Norte. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais informou que resgatou um total de seis animais, sendo uma calopsita, dois cães e três gatos. Todos passam bem.

Um dos felinos resgatados vivia com a moradora Luciane Simões, que precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para salvar a gatinha. A história teve um desfecho feliz, não sem antes passar por momentos de angústia. "Era mais ou menos 6h, quando uma vizinha começou a gritar 'está pegando fogo'. Todo mundo começou a ficar assustado", relembra a mulher, que completou: "Tentei pegar minha gata, mas ela estava muito nervosa e fugiu de mim. Chegou a me arranhar. Então tive que deixá-la, porque os bombeiros não permitiram a gente ficar. Agora que acalmou um pouco, conseguimos voltar lá e resgatá-la, com vida, graças a Deus".

Já Rhayane Lira conseguiu tirar de casa a cadelinha dela. A moradora recorda que precisou manter a calma para realizar o resgate, apesar das grandes proporções do incêndio, devido ao material altamente inflamável presente na loja: "Tive que procurar a coleira dela, que estava no armário, e eu não lembrava onde tinha deixado. Ela estava nervosa, ficava rodando, mas eu precisava pegá-la. Estava muito quente lá".

A calopsita e os dois cães receberam atendimento no próprio local, enquanto os três gatos precisaram ser levados a um posto veterinário em Bonsucesso. "Os animais inalaram muita fumaça, mas todos passam bem. Os gatos vão ficar em observação. Um deles, que se chama Tigre, foi mesmo um tigre e deu muito trabalho para resgatá-lo. Mas graças a Deus conseguimos salvá-lo e está bem", disse a secretaria de proteção e defesa dos animais, Jeniffer Coelho.