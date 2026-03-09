Cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (9) Divulgação / Rogério Santana
Segundo o Governo do Estado, também foram anunciados novos projetos: o Escola Presente, focado na prevenção ao bullying e inclusão social, e o Condomínio Presente, voltado para a capacitação de síndicos e porteiros em situações de emergência. O programa também passará a contar com os projetos Música Presente, Atleta Presente e Idoso Presente, utilizando cultura, esporte e suporte à saúde como ferramentas de cidadania.
Os agentes civis atuarão diretamente no suporte operacional das equipes nas ruas, enquanto os assistentes sociais focarão no acolhimento e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
"O nosso trabalho de aproximação com a população é essencial. As pessoas se sentem mais seguras e acolhidas com a nossa atuação," afirma o assistente social e agente recém-formado da Operação Segurança Presente, Itamar José da Silva, de 45 anos.
