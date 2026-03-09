Cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (9) - Divulgação / Rogério Santana

Publicado 09/03/2026 17:09

Rio - Uma cerimônia de formatura de mais de mil novos profissionais do programa Segurança Presente aconteceu nesta segunda-feira (9). O evento marca o início imediato da atuação desses agentes em todo o estado.

O grupo é composto por 1.068 agentes civis e 144 assistentes sociais, selecionados em um processo que contou com mais de 20 mil inscritos. Os novos integrantes serão distribuídos pelas 64 bases da operação, fortalecendo tanto o apoio administrativo quanto o atendimento humanizado à população.



Segundo o Governo do Estado, também foram anunciados novos projetos: o Escola Presente, focado na prevenção ao bullying e inclusão social, e o Condomínio Presente, voltado para a capacitação de síndicos e porteiros em situações de emergência. O programa também passará a contar com os projetos Música Presente, Atleta Presente e Idoso Presente, utilizando cultura, esporte e suporte à saúde como ferramentas de cidadania.



Os agentes civis atuarão diretamente no suporte operacional das equipes nas ruas, enquanto os assistentes sociais focarão no acolhimento e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.



"O nosso trabalho de aproximação com a população é essencial. As pessoas se sentem mais seguras e acolhidas com a nossa atuação," afirma o assistente social e agente recém-formado da Operação Segurança Presente, Itamar José da Silva, de 45 anos.