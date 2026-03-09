Menina segue internada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia

Rio - A última das três estudantes baleadas em Inhoaíba, na Zona Oeste, apresentou melhora e, agora, tem o quadro de saúde estável, segundo a direção do Hospital Municipal Rocha Faria nesta segunda-feira (9).

A jovem passou por cirurgia logo após ser atingida, no dia 3 de março e chegou a enfrentar uma piora crítica no quadro clínico durante a semana. As três estudantes, foram vítimas de balas perdidas durante um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, no momento em que saíam da escola. Duas delas já receberam alta e estão em casa. 

O caso continua sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura a relação entre o tiroteio e a morte de dois homens encontrados em um carro na Estrada do Campinho, em Campo Grande, no mesmo dia do crime.
* Reportagem da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Larissa Amaral.