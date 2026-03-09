Reycharleson Nicolau da Silva foi preso em flagrante pela morte da ex-namorada Yasmin Sousa da Silva - Reprodução / Redes sociais

Reycharleson Nicolau da Silva foi preso em flagrante pela morte da ex-namorada Yasmin Sousa da SilvaReprodução / Redes sociais

Publicado 09/03/2026 19:24 | Atualizado 09/03/2026 21:50

Rio - Um homem foi condenado a 19 anos de prisão, em regime fechado, pelo feminicídio da ex-companheira em Duque de Caxias , Baixada Fluminense. Reycharleson Nicolau Silva matou Yasmin Sousa da Silva a tiros em janeiro de 2023. Ela tinha 21 anos e deixou um filho de 7.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), responsável pela denúncia sobre o crime, a vítima terminou o relacionamento com Reycharleson dois dias antes de ser morta. A motivação foi o inconformismo do homem com o término do relacionamento.

Depois de atirar na mulher, o condenado efetuou um disparo na própria perna para simular um assalto e despistar as investigações. Em depoimento, alegou que os dois haviam sofrido uma tentativa de roubo de carro, sendo que a jovem foi baleada na cabeça e morreu.

No entanto, as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na época apontam que o relato de Nicolau é fantasioso. Isso porque ele foi atingido por um tiro de raspão na perna em um ângulo ascendente e não sofreu nenhum outro ferimento. Já Yasmin foi brutalmente assassinada, ficando com o rosto desfigurado, mostrando uma incongruência em um eventual ataque de criminosos. Além disso, os policiais militares não ouviram nenhum disparo, o que seria impossível pela proximidade do local onde teria acontecido o suposto assalto.

Reycharleson, que já possuía notações criminais por violência doméstica, acabou preso em flagrante instantes depois. O MPRJ informou que após a sentença ser proferida, na quarta-feira (4), entrou com um recurso para aumentar a pena aplicada.