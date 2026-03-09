Pedro Emanoel Campos Ventura (casaco amarelo) foi preso em um posto dos Correios em Santa Cruz - Reprodução

Pedro Emanoel Campos Ventura (casaco amarelo) foi preso em um posto dos Correios em Santa CruzReprodução

Publicado 09/03/2026 21:49 | Atualizado 09/03/2026 22:04

Rio – Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam, nesta segunda-feira (9), um homem com várias embalagens de anabolizantes. O flagrante aconteceu em um posto dos Correios em Santa Cruz, na Zona Oeste, de onde Pedro Emanoel Campos Ventura, de 39 anos, costumava enviar remessas com a substância para inúmeros compradores.

“O setor de inteligência notou a recorrência do preso para remeter anabolizantes para diversos destinatários”, explicou o delegado Wellington Vieira, titular da Decon, sem descartar a possibilidade de haver diferentes drogas ilícitas nas encomendas: “Pelas caixas, vi vários anabolizantes. Mas precisamos esperar a perícia para concluir se havia outras substâncias”.

Ainda de acordo com o delegado, os produtos que o homem portava na agência localizada na Rua Pedro Cardoso não têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização, mas são facilmente encontrados em academias. A ação foi resultado de uma parceria entre a Polícia Civil e os Correios.

Pedro Emanoel Campos Ventura deverá responder por crimes contra a saúde pública e contra a relação de consumo. A pena somada pode chegar a 20 anos de reclusão.