Reycharleson Nicolau da Silva foi preso em flagrante pela morte da ex-namorada Yasmin Sousa da Silva - Reprodução / Redes sociais

Reycharleson Nicolau da Silva foi preso em flagrante pela morte da ex-namorada Yasmin Sousa da SilvaReprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2023 14:50 | Atualizado 29/01/2023 14:52

Rio - Um homem identificado como Reycharleson Nicolau Silva, de 32 anos, foi preso por matar a tiros a ex-namorada Yasmin Sousa da Silva, de 21 anos, na noite de sexta-feira (27) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o suspeito ainda atirou na própria perna para tentar encobertar o crime. Familiares afirmam que ele não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Nicolau e Yasmin deram entrada na UPA Dr. Walter Garcia Borges, em Duque de Caxias. Em depoimento, o rapaz alegou que os dois haviam sofrido uma tentativa de roubo, sendo que a jovem foi baleada na cabeça e morreu. Com um tiro na perna, ele foi transferido ao Hospital de Saracuruna, onde recebeu atendimento e foi liberado.

fotogaleria

Nicolau alegou que estava de carro com Yasmin, quando dois assaltantes apareceram e tentaram roubar o veículo. Segundo o relato, os criminosos não conseguiram dar partida no carro e atiraram contra as vítimas. Ferido, ele teria conseguido levar o carro a policiais militares que estavam perto do local do suposto crime. Com isso, os agentes teriam o encaminhado à unidade de saúde.

No entanto, as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), apontam que o relato de Nicolau é fantasioso. Isso porque ele foi atingido por um tiro de raspão na perna em um ângulo ascendente e não sofreu nenhum outro ferimento. Já Yasmin foi brutalmente assassinada, ficando com o rosto desfigurado, mostrando uma incongruência em um eventual ataque de criminosos. Além disso, os policiais militares não ouviram nenhum disparo, o que seria impossível pela proximidade do local onde teria acontecido o suposto assalto.

Com isso, o suspeito foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Dentro do carro de Nicolau, os suspeitos apreenderam munições de calibre compatível com os tiros que atingiram os dois. A Polícia Civil também informou que ele já havia anotações criminais por violência doméstica.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e cobram por justiça. "Não dá para aceitar que você se foi dessa forma, por isso vamos lutar até a nossa última gota de sangue. Buscar por justiça para que isso não fique impune. Agora, vamos nos levantar, juntar os cacos, buscar forças em Deus para seguir a vida com você aí de cima, cuidando de nós", desabafou o irmão da vítima.

O corpo de Yasmin foi enterrado neste domingo, no Complexo Crematorio, Velatorio e Cemiterial Rio Pax, localizado no bairro Jardim Redentor. Ela deixa um filho de 7 anos.

* Reportagem feita pelo estagiário Fred Vidal sob supervisão de Iuri Corsini