Apoio de Putin ao líder do Irã redesenham o equilíbrio regional
Homem é preso em posto dos Correios enviando anabolizantes para clientes
Ele vai responder por crimes contra a saúde pública e contra a relação de consumo
Embarcação da Marinha encalha em praia na Zona Sudoeste
Não houve feridos, segundo a força armada
Agentes da Comlurb poderão aplicar multas a veículos flagrados em descarte irregular de lixo
Mudança agiliza punição de infratores
Homem é condenado a 19 anos de prisão por matar a ex-companheira a tiros na Baixada
Na época do crime, ele chegou a atirar na própria perna para simular um assalto e despistar as investigações
Mulher e criança morrem em incêndio, em Campo Grande
Um jovem, de 17 anos, foi socorrido com ferimentos leves
