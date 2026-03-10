Publicado 10/03/2026 00:00

O apoio “inabalável” de Vladimir Putin ao novo líder supremo do Irã sinaliza a tentativa de manter coeso um eixo estratégico em meio à pressão militar e diplomática no Oriente Médio. O gesto reforça alianças que ultrapassam a crise imediata e redesenham o equilíbrio regional.

Pesquisa em São Paulo mostra Flávio Bolsonaro com 38% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva com 34%. O cenário indica uma disputa cada vez mais polarizada e sugere um novo confronto entre lulistas e bolsonaristas, mesmo sem a presença direta de Jair Bolsonaro na corrida.