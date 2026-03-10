Tombamento da carreta causou congestionamento em diversos pontos da Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (10)Érica Martin / Agência O Dia
Carreta tomba na Avenida Brasil
Acidente ocorreu na altura do Caju; trânsito é liberado com retenções
Memorial às Vítimas do Holocausto é reaberto ao público em Botafogo
Espaço no Mirante do Pasmado voltou a funcionar no domingo (8) após mais de um ano fechado para manutenção e reestruturação do estatuto
Suspeita de estuprar as próprias filhas e divulgar cenas é presa em Duque de Caxias
Mulher, de 33 anos, teria enviado os vídeos em fóruns da Dark Web e em aplicativos de mensagens
Saiba como será o início da atuação da Divisão de Elite da Guarda Municipal no próximo domingo
Os locais são definidos com base no mapeamento das regiões com maior incidência de roubos e furtos
Operação prende 15 policiais ligados à segurança de Rogério de Andrade
Contraventor está preso desde novembro de 2024 por chefiar uma quadrilha do jogo do bicho e por acusação de mandar matar o rival Fernando Iggnácio
Polícia busca integrantes do Comando Vermelho envolvidos em disputas territoriais no Chapadão
Investigação identificou traficantes que invadem corriqueiramente o Morro do Chaves
