Tombamento da carreta causou congestionamento em diversos pontos da Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (10) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 10/03/2026 07:32 | Atualizado 10/03/2026 11:49

Rio - Uma carreta que transportava leite tombou na Avenida Brasil, na Zona Norte, na altura do Caju, e causou um grande congestionamento em diversos pontos da cidade desde a madrugada desta terça-feira (10). No momento, uma das faixas foi reaberta, mas o tráfego ainda apresenta retenções, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

O trânsito também está intenso nos bairros Manguinhos, Benfica, Inhaúma, Del Castilho, Irajá, na Via Dutra, na Linha Amarela e na Rodovia Washington Luiz, desde o Feirão das Malhas. Na ponte Rio-Niterói, no entanto, não houve retenção e o tempo de travessia é de 20 minutos.

Em Ramos, também na Zona Norte, a situação do trânsito se agravou por conta da forte fumaça e destroços deixados pelo incêndio que atingiu uma loja de autopeças nesta segunda-feira (9). O trabalho dos bombeiros já passa de 24h desde o incidente. Eles controlaram o fogo no mesmo dia, mas seguem realizando o rescaldo no galpão nesta terça-feira (10). A pista lateral da Avenida Brasil segue interditada para que o trabalho seja concluído, e a Rua Bittencourt Sampaio, onde fica o imóvel atingido, também está fechada para circulação.

Na Linha Vermelha, na altura de São Cristóvão, próximo à bifurcação, uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou um homem levemente ferido. Ele foi socorrido às 7h05 pelo quartel do Centro e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O acidente também deixou reflexos na região.

Recomendações do COR

Para desviar do trânsito, o motorista deve acessar a Avenida Paris ou Avenida Londres, e em seguida seguir pela Rua Leopoldo Bulhões, Rua Senador Bernardo Monteiro, Rua Visconde de Niterói, Avenida Marechal Rondon, até acessar a Avenida Rei Pelé e Rua Teixeira Soares.

Quem saiu da Zona Oeste em direção ao Centro deve seguir pela siga pela Estrada Intendente Magalhães, Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro, Rua da Bela Vista, Avenida Marechal Rondon e Avenida Rei Pelé.