Memorial às Vítimas do Holocausto volta a receber visitantesGuilherme Leporace / Divulgação

Publicado 10/03/2026 09:59 | Atualizado 10/03/2026 20:58

Rio - O Memorial às Vítimas do Holocausto, localizado no Parque Yitzhak Rabin, no Mirante do Pasmado, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi reaberto ao público no domingo (8), após mais de um ano fechado para manutenção e reestruturação do estatuto da instituição. O espaço, que funciona das 10h às 17h, havia sido fechado em dezembro de 2024.

Dedicado à preservação da memória das vítimas do Holocausto e à promoção da educação e da consciência histórica, o memorial voltou a receber visitantes, incluindo estudantes das redes pública e privada.

Idealizado pelo ex-deputado Gerson Bergher, o projeto foi criado para preservar e difundir as histórias dos perseguidos e do genocídio cometidos pelo regime nazista antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os grupos atingidos estavam judeus, negros, pessoas com deficiência física e mental, integrantes da comunidade LGBTQIAP+, Testemunhas de Jeová e maçons.

O espaço abriga um monumento a céu aberto de cerca de 20 metros de altura, dividido em blocos que representam os Dez Mandamentos, com destaque para a inscrição "Não Matarás". No subsolo da estrutura, os visitantes encontram uma exposição permanente com memórias e relatos de vítimas e sobreviventes do Holocausto.

Além do valor histórico e educativo, o memorial também se tornou um ponto turístico e cultural da cidade. O local oferece vista panorâmica de 360 graus que permite observar o Pão de Açúcar, a Enseada de Botafogo e o Cristo Redentor.

