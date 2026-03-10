Apresentação das ações da Força Municipal em coletiva de imprensa com prefeito Eduardo Paes - Beth Santos/Força Municipal

Apresentação das ações da Força Municipal em coletiva de imprensa com prefeito Eduardo PaesBeth Santos/Força Municipal

Publicado 10/03/2026 09:48

Rio - A Prefeitura do Rio detalhou, na manhã desta terça-feira (10), como será o funcionamento da Força Municipal - Divisão de Elite da Guarda, que começará a atuar nas ruas no próximo domingo (15). As primeiras áreas a receber reforço na segurança serão o Jardim de Alah, na Zona Sul, o Terminal Gentileza, a Rodoviária do Rio e a Estação Leopoldina.

O anúncio foi feito na reunião do Compstat Rio e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, do secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, e da diretora-geral da Força Municipal, Aimée de La Torre.

Os locais foram definidos com base no mapeamento das regiões com maior incidência de roubos e furtos.

"É uma política de segurança pública municipal, complementar às forças policiais estaduais baseada em dados e evidências. Isso é que dá resultado na segurança contra os marginais", ressaltou o prefeito Eduardo Paes.

De acordo com o secretário Brenno Carnevale, o grupo de 600 agentes passou por mais de 500 horas de treinamento em disciplinas que envolvem abordagem, defesa e tiro, entre outros assuntos. A instrução foi supervisionada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pela Polícia Rodoviária federal (PRF).

Outros locais de atuação

Outros 20 perímetros no munícipio foram definidos para o policiamento ostensivo. A Divisão de Elite da GM-Rio - Força Municipal conta com três bases operacionais: Base Litorânea, no Leblon; Base Oeste, em Inhoaíba, no Parque Oeste; e Base Norte, em Piedade, no Parque Piedade.

Cada base tem aproximadamente 500 metros quadrados de área construída. Os espaços contam com setor administrativo, vestiários, refeitório, estacionamento e um paiol, área destinada à guarda de armamentos.

A implementação nessas regiões será feita de forma faseada, em ordem que será definida de acordo com os dados do CompStat:



Base Litorânea

* ⁠Arpoador - Av. Atlântica

* ⁠General Osório - Nossa Senhora da Paz

* ⁠Av. Atlântica - Av. Barata Ribeiro

* ⁠Posto 1 - Copacabana

* ⁠Rio Sul

* ⁠Metrô Botafogo - Rua São Clemente - Rua Voluntários da Pátria

* ⁠ Praia de Botafogo - Rua Marquês de Abrantes

* ⁠Presidente Vargas - Campo dez Santana - Central do Brasil - Cinelândia

* ⁠Rodoviária Terminal Gentileza - Estação Leopoldina

* ⁠Praça Santos Dumont - Parque dos Patins

* ⁠Av. Américas - Av. Lúcio Costa

* ⁠Av. Ayrton Sena



Base Norte:

* Estação Maracanã - UERJ

* ⁠Estações São Francisco Xavier - Afonso Pena

* ⁠Estação Meier - Cachambi

* ⁠Estação Del Castilho - Norte Shopping

* ⁠Madureira - Estação de Trem - Shopping - Mercadão

* Estação Marechal Hermes



Base Oeste

* Bangu: Calçadão - Shopping

* ⁠Campo Grande: Estação de Trem - Calçadão

* ⁠Santa Cruz: Estação - Shopping



As abordagens serão realizadas seguindo procedimentos operacionais padronizados com atuação proativa dos agentes. Durante a ação, as equipes buscarão comportamentos atípicos, de acordo com a natureza dos roubos e furtos da região.

Equipamentos

As equipes também contarão com uma estrutura de equipamentos diversificada, composta por veículos, entre pick-ups, motocicletas e vans, que garantirão presença territorial e rapidez na resposta às ocorrências.

Os agentes farão patrulhamanento por viaturas, motos e a pé. Além disso, terão câmeras corporais com gravações ininterruptas e um GPS com acompahamento em tempo real.



O armamento usado será uma pistola 9mm, e cada guarda terá também armas não letais, como sprays de pimenta e lacrimogêneo e dispositivos de condução elétrica.

Modelo de gestão operacional



Cada área de implementação da Divisão de Elite da GM-Rio - Força Municipal contará com um supervisor designado para coordenar e acompanhar o Quadro de Missão Dirigida (QMDs), ferramenta utilizada no planejamento e na gestão operacional das atividades. O instrumento organiza, de maneira clara e objetiva, as missões diárias.



Por meio dos QMDs, os agentes passam a receber, diariamente, informações detalhadas sobre as ações previstas, os objetivos a serem alcançados, as áreas de atuação e o trajeto planejado, além de orientações estratégicas de inteligência.



"Serão definidos e organizados as missões, qual o trecho de rua que aquele agente vai patrulhar, a forma de patrulhamento, se será de moto, viatura, e os horários específicos, de acordo com a mancha criminal de roubos e furtos", afirmou Carnevale.

Entenda a Força Municipal



A Divisão de Elite da GM-Rio, a Força Municipal, é um grupamento especializado, voltado ao enfrentamento de delitos urbanos, com ênfase em roubos e furtos, por meio de atuação preventiva e ostensiva em áreas com maior incidência desses crimes. Suas ações serão fundamentadas em dados e evidências científicas, tendo intervenções estratégicas, planejadas a partir das características de cada região da cidade.



O modelo de gestão será baseado no Compstat, um sistema de gerenciamento policial baseado em dados, desenvolvido pela Polícia de Nova York. O prefeito se reunirá regularmente com a cúpula da Divisão de Elite e com gestores municipais para discutir os problemas prioritários com base em relatórios de dados e definir estratégias de controle.



Os agentes não atenderão ocorrências pelo 190 ou 1746, não realizarão operações voltadas ao combate ao crime organizado, nem conduzirão investigações criminais. Também não farão fiscalização de ordem pública ou controle de multidões e distúrbios.