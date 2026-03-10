Confusão começou em um BRT no Terminal Mato Alto, em Guaratiba - Reprodução

Publicado 10/03/2026 11:53

Rio - Um vendedor ambulante foi esfaqueado por um passageiro de BRT, no Terminal Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste. Agentes do programa BRT Seguro detiveram o autor logo depois.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma breve confusão, ocorrida na manhã do último sábado (7) dentro de um articulado. De acordo com o apurado, a vítima transitava pelo ônibus xingando os outros passageiros.

Em determinado momento, um homem criticou a atitude do vendedor, que não gostou e se dirigiu a ele com a mão na cintura. O passageiro então, para se defender, teria esfaqueado a vítima na região da barriga.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agentes do BRT Seguro foram acionados para o local e prestaram auxílio ao ferido, chamando o Corpo de Bombeiros. A pasta informou que ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado, consciente, ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

A Seop também destacou que a equipe deteve o autor da facada e o conduziu à 43ª DP (Guaratiba). Na delegacia, a delegada de plantão entendeu que o homem agiu em legítima defesa e não o prendeu em flagrante.