Agentes encontraram a investigada em Duque de CaxiasDivulgação / Polícia Federal

Publicado 10/03/2026 09:56

Rio - Uma mulher, de 33 anos, foi presa, na manhã desta terça-feira (10), por suspeita de estuprar as filhas, de apenas 4 e 9 anos, e compartilhar as imagens dos abusos em aplicativos de mensagens. Policiais federais prenderam a investigada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A PF deflagrou a Operação Guardiões com o objetivo de reprimir crimes de estupro de vulnerável e de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet.

Segundo a investigação, que começou em 2025, a mãe publicava arquivos contendo cenas dos abusos em fóruns da Dark Web, uma parte oculta da internet que exige navegadores especializados. De acordo com a PF, também há indícios de que ela compartilhava os vídeos por meio de aplicativos de mensagens.

Na ação desta terça, agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra a suspeita e dois mandados de busca e apreensão, em Duque de Caxias.

O celular da investigada foi apreendido e será submetido à perícia técnica criminal. As vítimas foram identificadas e encaminhadas para acompanhamento junto ao Conselho Tutelar.



A mulher responderá pelo crime de estupro de vulnerável, além dos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

Cuidados

A PF alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Entre as recomendações estão: conversar abertamente sobre os perigos da internet, explicar como usar as redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens.

Além disso, a corporação destaca que é preciso estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador.

"É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas", ressalta em nota.

