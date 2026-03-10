Rogério de Andrade está em presídio federal desde 2024 - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/03/2026 08:49

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou uma operação, nesta terça-feira (10), contra Rogério de Andrade e integrantes do seu núcleo de segurança em Bangu, na Zona Oeste. Entre os alvos, estão 18 policiais militares e penais, da ativa e da inativa, além de um policial civil inativo que entrou para a organização criminosa enquanto ainda ocupava seu antigo cargo na corporação. Dos 20 mandados de prisão preventiva expedidos, 16 foram cumpridos.

A denúncia do MPRJ aponta que os acusados atuavam na segurança de pontos de exploração ilegal de jogos de azar na região de Bangu, se aproveitando da corrupção para garantir a prática dos crimes. Os alvos devem responder por constituição de organização criminosa armada, majorada pelo concurso de funcionários públicos e pela conexão com outras quadrilhas, além de corrupção ativa e passiva.

Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), buscam os policiais em endereços nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mangaratiba, Nilópolis e São João de Meriti.

Os militares denunciados atuavam na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SSGP), no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e nos 4º (São Cristóvão), 6º (Tijuca), 14º (Bangu), 17º (Ilha do Governador), 22º (Maré), 23º (Leblon) e 41º (Irajá) Batalhões da PM. Em nota, a corporação afirmou que os agentes serão submetidos a processos administrativos disciplinares e serão conduzidos à Unidade Prisional da Corporação, em Niterói, onde permanecerão presos.

As corregedorias da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Polícia Civil também prestam apoio à operação.

Rogério está preso desde novembro de 2024 por chefiar uma quadrilha do jogo do bicho e por acusação de mandar matar o rival Fernando Iggnácio. Atualmente, ele está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Contra ele, foi cumprido outro mandado nesta terça (10).