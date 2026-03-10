Após trabalho dos bombeiros, faixa da Avenida Brasil é liberada nesta terça-feira (10) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 10/03/2026 11:59 | Atualizado 10/03/2026 12:13

Rio - Após mais de 24 horas interditada, a Avenida Brasil foi totalmente liberada por volta das 11h30 desta terça-feira (10). O trânsito na pista lateral da via, no sentido Centro, havia sido paralisado para atuação do Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio de grandes proporções que destruiu uma loja de peças de moto em Ramos, na Zona Norte do Rio.

Para despejar água por cima do telhado do imóvel que pegou fogo, os militares utilizaram uma escada mecânica que ocupou grande parte da pista lateral. Ao longo de segunda-feira (9), mais de 100 bombeiros de 15 diferentes unidades foram mobilizados para a ocorrência.

Em nota divulgada no início da tarde de terça, a corporação informou que cerca de 60 agentes seguem atuando no local com apoio de 38 viaturas e drones equipados com câmera térmica. Durante a madrugada e a manhã, as equipes realizaram o resfriamento do imóvel e o combate aos focos remanescentes.

Durante o incêndio, houve o desabamento de partes da parede e do telhado do estabelecimento. Os destroços atingiram casas e apartamentos nos arredores, que foram evacuados em meio ao desespero. Segundo os Bombeiros, o forte calor causou abalos nas estruturas dos imóveis próximos, mas as chamas não chegaram a esses pontos. No momento, as chamas estão controladas e não há risco de propagação para outros imóveis.

Funcionários da loja Motocriss contaram que uma remessa de pneus e óleo havia chegado recentemente no estabelecimento, e o material ficava armazenado no quarto andar da loja, onde teria começado o incêndio. Apesar da destruição e do enorme volume de fumaça que assustou os moradores da região, não houve registro de feridos.

Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram perícia e ouviram o proprietário da loja para entender o que causou o incêndio.