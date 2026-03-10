Paes anunciou a troca na Secretaria Municipal de TransportesDivulgação
Maína Celidonio deixa Secretaria Municipal de Transportes do Rio
Segundo o prefeito Eduardo Paes, o atual presidente da Comlurb, Jorge Arraes, assumirá o cargo
Mais de 24 horas após incêndio, Avenida Brasil é totalmente liberada
Pista lateral da via, em Ramos, precisou ter o trânsito paralisado para atuação do Corpo de Bombeiros
Vendedor ambulante é esfaqueado por passageiro de BRT em terminal de Guaratiba
Agentes do Programa BRT Seguro detiveram o autor logo depois
Memorial às Vítimas do Holocausto é reaberto ao público em Botafogo
Espaço no Mirante do Pasmado voltou a funcionar no domingo (8) após mais de um ano fechado para manutenção e reestruturação do estatuto
Suspeita de estuprar as próprias filhas e divulgar cenas é presa em Duque de Caxias
Mulher, de 33 anos, teria enviado os vídeos em fóruns da Dark Web e em aplicativos de mensagens
Saiba como será o início da atuação da Divisão de Elite da Guarda Municipal no próximo domingo
Os locais são definidos com base no mapeamento das regiões com maior incidência de roubos e furtos
