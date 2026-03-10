Paes anunciou a troca na Secretaria Municipal de Transportes - Divulgação

Publicado 10/03/2026 11:53 | Atualizado 10/03/2026 11:59

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta segunda-feira (9), que a secretária de Transportes Maína Celidonio deixará a o cargo para voltar a dar aula e cuidar do filho. Em seu lugar, assumirá o atual presidente da Comlurb Jorge Arraes, que será substituído pelo funcionário Renato Rodrigues.

Apesar disso, Maína continuará no time como assessora especial do prefeito para transportes. "Só fera! Só gente que entrega e dedica sua vida ao Rio", afirmou Paes.

Nos comentários, a secretária agradeceu a oportunidade. "Eu não poderia ser mais grata pela oportunidade, confiança e aprendizado nesses mais de 5 anos. A revolução foi feita com a sua liderança política e incrível capacidade de gestão. Me sinto realizada como profissional e carioca e continuo ao seu lado e do maravilhoso Eduardo Cavaliere para construirmos um Rio cada vez melhor! Sigamos!", disse.



