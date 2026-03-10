Agentes realizam operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 10/03/2026 12:04

Rio - Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, terminou com a prisão de um suspeito apontado como líder do tráfico de drogas de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, na manhã desta terça-feira (10). A ação ocorreu nas comunidades Parque União e Nova Holanda.



De acordo com a corporação, policiais do 22º BPM (Maré) prenderam Julio Henrique de Souza Carvalho, o NZ. Segundo investigações, ele tem ligação com o Comando Vermelho e atua em diversas comunidades de Barra do Piraí, entre elas Roseira, Boca do Mato, Vasilhame, Parque Santana, Querosene, Vargem Grande e GDU.

NZ foi encontrado na comunidade Nova Holanda. Policiais encaminharam Julio para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde encontra-se sob custódia. Ele estaria escondido em uma residência e acamado.

"Essa ação integrada e baseada em inteligência reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o crime organizado, prender lideranças criminosas e devolver mais segurança à população e aos trabalhadores que circulam diariamente por essas regiões", destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira.





A operação contou com a participação de unidades do Comando de Operações Especiais (COE), incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), que realizaram buscas por esconderijos de armas e drogas nas comunidades.



Durante a ação, policiais também apreenderam oito automóveis roubados, três motos e dois veículos usados no transporte de cargas. Em outro ponto do Parque União, equipes do BPChq apreenderam mais de 13 quilos de drogas escondidos dentro de um estabelecimento comercial.



A corporação informou ainda que o policiamento foi reforçado nas principais vias expressas que dão acesso à Maré, como a Avenida Brasil e as linhas Vermelha e Amarela. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), com apoio do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), atuaram para garantir a segurança de motoristas e passageiros do transporte público.

O material apreendido foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), responsável pela investigação do caso.

Impactos

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, devido às operações policiais no Complexo da Maré, 36 unidades escolares da região foram impactadas. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, uma unidade de Atenção Primária à Saúde, que atende o território, suspendeu o funcionamento para segurança dos profissionais e pacientes.





