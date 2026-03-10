Historiador Luiz Antonio Simas falará sobre memória carioca, com o tema ’O Rio e a Rua: Cidade que se escreve’ - Divulgação

Rio – A partir das 11h deste sábado (14), uma feira literária será realizada no Largo de Santa Rita, no Centro do Rio. Idealizado pelo empreendedor e produtor cultural Raphael Vidal e pelo escritor Henrique Rodrigues, o evento pretende trazer, no segundo sábado de todo mês, debates gratuitos sobre literatura, memória, cultura carioca, além de atrações musicais.

O empresário compartilhou com O DIA sua trajetória, que começou justamente na literatura e vem trazendo frutos na gastronomia: "Meu sonho de vida sempre foi promover a leitura, daí foi muita correria para um suburbano sem padrinhos na área se tornar filósofo, escritor, livreiro e editor. Então criei o Fim de Semana do Livro no Porto em 2012, e a Casa Porto em 2013, que se transformou em um botequim cultural no Largo da Prainha. A literatura é o que me motiva em todos os bares que crio."



Vidal também revelou que a proposta da feira é reforçar a identidade carioca: "Ela nasce para fortalecer a vocação cultural e histórica do Centro da cidade nesse momento de requalificação urbana local. É um movimento mensal de promoção à leitura, mas também do encontro com nossa própria história."

Abrindo o evento, o historiador Luiz Antonio Simas abordará o tema "O Rio e a rua: cidade que se escreve", trazendo o Centro como espaço histórico de transformação. Às 13h30, as poetas MC Martina e Taiana Machado falarão sobre a importância do gênero, com o tema "Poesia que nos salva" e mediação de Henrique Rodrigues.

"Como é uma feira, que promove ocupação do espaço público, eu pensei em falar sobre as culturas de rua. A ideia é pensar a rua como um espaço de construção de sociabilidade urbana, porque o Rio é uma cidade caracterizada por essa construção. É o exemplo dos botequins, das escolas de samba, do Carnaval, do jogo do bicho, do futebol e da religiosidade. Todos esses elementos podem ser definidos como 'cultura de rua' carioca", afirma Simas.

Em seguida, às 14h30, conversam a escritora Taís Espírito Santo e o pesquisador e gestor cultural André Augustus Diasz, sobre o impacto da leitura na infância, com o tema "Encanto e palavra: para ler com(o) criança". A mediação será da professora Thais Bastos.



Já às 15h30, Vidal e Rodrigues levarão o debate "Prato cheio: Entre o balcão e os livros", com mediação de Bianca Torraca. Fechando a festa literária, o cantor, compositor e diretor musical Beto Gaspari se apresentará às 16h30, com o repertório de músicas da MPB "Canções da Esquina".

Durante o evento, os livros dos convidados estarão à venda com preços e descontos acessíveis. As editoras parceiras são Record, Cobogó, Malê, Bazar Do Tempo, Mórula, BecoLab, Pallas, Dublinense, Blooks, Rubra Editora, Bando Editorial Favelofágico, Subúrbio das Letras, Mostarda e Ímã.

A programação é para todas as idades e será realizada no Largo de Santa Rita, ao lado da estação do VLT Santa Rita/Pretos Novos, e perto da estação do metrô Uruguaiana.

Histórico

O Largo de Santa Rita é um local histórico, marcado pela fundação da igreja que leva o mesmo nome, em 1721. No século XVIII, a região abrigou o primeiro Cemitério dos Pretos Novos (1722–1769), onde eram enterrados africanos vítimas da escravidão, que morriam logo após chegarem no Rio.

Os corpos eram empilhados, queimados e sepultados em frente à igreja. Nas proximidades, também funcionava o mercado de escravizados da Praça XV, onde atualmente, aos sábados, ocorre uma feira de antiguidades, roupas e acessórios.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo