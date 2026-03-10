Sistema deixa de ser experimental após registrar 2,9 milhões de viagens - Divulgação

Publicado 10/03/2026 18:24 | Atualizado 10/03/2026 19:56

Rio - A Prefeitura do Rio oficializou a regulamentação do serviço de patinetes elétricos na cidade, transformando o que era um teste experimental em um sistema definitivo de transporte. A medida foi estabelecida por meio de um decreto municipal e do lançamento de um edital para o credenciamento de empresas interessadas em operar o serviço de forma regular.

Os patinetes elétricos já fazem parte do cenário carioca desde junho de 2024, quando começaram a ser testadas pelo programa Sandbox.Rio, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Segundo a Prefeitura, em 19 meses de operação experimental, o micromodal registrou números expressivos: foram mais de 2,9 milhões de viagens e quase um milhão de usuários ativos, gerando cerca de 230 empregos diretos e indiretos no município.

O projeto será implantado inicialmente em áreas que já possuem infraestrutura cicloviária e que estejam próximas a pontos de integração com outros modais, como o transporte coletivo. Uma das grandes novidades da regulamentação é a previsão de integração com o sistema de bilhetagem Jaé, facilitando o uso combinado das patinetes com ônibus, BRT e VLT.