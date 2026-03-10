Presidente da Alerj se reúne com prefeitos e lideranças do Noroeste FluminenseFoto: Divulgação/Cristiano Masruha
Presidente da Alerj se reúne com lideranças do Noroeste Fluminense
Municípios impactados pelas chuvas buscam apoio para intervenções em infraestrutura
Municípios impactados pelas chuvas buscam apoio para intervenções em infraestrutura
Patinetes elétricos são regulamentados e prefeitura abre credenciamento para empresas
Serviço de micromobilidade será integrado ao sistema de bilhetagem Jaé
São João de Meriti inaugura primeiro centro cirúrgico público
Novo setor conta com quatro salas e já iniciou as atividades com cinco cirurgias eletivas
O que se sabe sobre a prisão de 15 PMs que faziam segurança do bicheiro Rogério de Andrade
Um dos investigados ainda está foragido
Fotos! Ressaca chega ao Rio e mar pode alcançar 3 metros de altura
Marinha e COR-Rio orientam que banhistas evitem a orla; previsão para os próximos dias indica chuva e temperaturas elevadas
Justiça mantém internação de adolescente envolvido em estupro coletivo em Copacabana
Jovem se entregou em delegacia na Baixada Fluminense no último dia 6
