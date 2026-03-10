Presidente da Alerj se reúne com prefeitos e lideranças do Noroeste Fluminense - Foto: Divulgação/Cristiano Masruha

Publicado 10/03/2026 18:25 | Atualizado 10/03/2026 18:26

Rio - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), recebeu, nesta terça-feira (10), uma comitiva de prefeitos e lideranças do Noroeste Fluminense. Municípios da região foram impactados com as chuvas e buscam apoio para realizar as intervenções necessárias, especialmente na área de infraestrutura.

Delaroli irá visitar as cidades atingidas na próxima semana, e já solicitou ao jurídico da Alerj que analise as melhores alternativas para acelerar as formas de ajuda. "Já falei com o governador Cláudio Castro, que prontamente entendeu as demandas e liberou o que for necessário para atender as emergências", destacou o deputado.

Além de maquinário para a reconstrução de pontes e ruas, prefeitos e lideranças também informaram sobre a necessidade de insumos como asfalto, brita e manilhas, para a realização de obras. "Vamos trabalhar o mais rápido possível para levar investimentos, desenvolvimento e qualidade de vida para a população do interior", completou Delaroli.

Participaram do encontro nesta terça-feira os prefeitos de Pádua, Paulinho da Refrigeração (MDB); Cardoso Moreira, Geane Vincler (União); Aperibé, Roninho (União); Ubá, Gean (MDB); Miracema, Alessandra Freire (REP); Laje do Muriaé, Netinho do Dinésio (SDD); Bom Jesus do Itabapoana, Serginho Cyrillo (PL); Natividade, Taninho (União); Porciúncula, Guilherme Fonseca (PSD); Varre-Sai, Lauro Fabri (União); Itaocara, Heriberto (União); Itaperuna - Nel (PL); São Fidélis, José William (PL); Paraíba do Sul, Júlio Canelinha (União); e o vice-prefeito de Italva, Plinio Fernandes (PL).