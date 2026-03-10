São João de Meriti inaugura primeiro centro cirúrgico públicoFoto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - São João de Meriti passa a ter um centro cirúrgico público na rede municipal. O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (10), no Hospital Municipal.
O novo setor conta com quatro salas e já iniciou as atividades com cinco cirurgias eletivas: três de vesícula e duas de hérnia.
A inauguração contou com a presença do prefeito Léo Vieira, da vice-prefeita Dra. Letícia Costa, do deputado federal Luciano Vieira, além de secretários municipais, vereadores e profissionais da saúde.