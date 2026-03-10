Manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientizaçãoReprodução / RJ2

Rio - Alunos e professores do Colégio Pedro II realizaram uma manifestação na tarde desta terça-feira (10), em frente ao campus de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O protesto foi motivado pela repercussão do caso de estupro coletivo em Copacabana, que envolveu dois estudantes da instituição - um adolescente de 17 anos e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18.

A manifestação contou com cartazes e bandeiras onde os manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização e prevenção para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer.

Também nesta terça-feira, a Justiça do Rio determinou a manutenção da internação do adolescente de 17 anos envolvido no crime. A decisão foi tomada após audiência de apresentação na Vara da Infância e da Juventude. 

Relembre o caso
O crime ocorreu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. De acordo com o relato da vítima, ela foi convidada por um colega de escola para ir à casa de um amigo. No local, ao recusar investidas, a jovem foi trancada em um quarto com quatro homens e submetida a violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança do edifício registraram a movimentação do grupo na data do crime.

Além do adolescente, quatro adultos já haviam se entregado à polícia nos últimos dias: Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, ambos de 18 anos, além de Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos. Eles são réus por estupro qualificado, devido ao fato de a vítima ser menor de idade, e cárcere privado.