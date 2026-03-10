Manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização - Reprodução / RJ2

Manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientizaçãoReprodução / RJ2

Publicado 10/03/2026 19:53 | Atualizado 10/03/2026 22:00





A manifestação contou com cartazes e bandeiras onde os manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização e prevenção para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer.



Também nesta terça-feira, a Justiça do Rio



Relembre o caso Rio - Alunos e professores do Colégio Pedro II realizaram uma manifestação na tarde desta terça-feira (10), em frente ao campus de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O protesto foi motivado pela repercussão do caso de estupro coletivo em Copacabana , que envolveu dois estudantes da instituição - um adolescente de 17 anos e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18.A manifestação contou com cartazes e bandeiras onde os manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização e prevenção para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer.Também nesta terça-feira, a Justiça do Rio determinou a manutenção da internação do adolescente de 17 anos envolvido no crime. A decisão foi tomada após audiência de apresentação na Vara da Infância e da Juventude.