Manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização
A manifestação contou com cartazes e bandeiras onde os manifestantes cobraram providências do poder público e a implementação de políticas educacionais de conscientização e prevenção para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer.
Também nesta terça-feira, a Justiça do Rio determinou a manutenção da internação do adolescente de 17 anos envolvido no crime. A decisão foi tomada após audiência de apresentação na Vara da Infância e da Juventude.
Relembre o caso
Além do adolescente, quatro adultos já haviam se entregado à polícia nos últimos dias: Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, ambos de 18 anos, além de Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos. Eles são réus por estupro qualificado, devido ao fato de a vítima ser menor de idade, e cárcere privado.
