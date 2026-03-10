Adolescente foi apreendido por envolvimento em estupro coletivo - Reprodução /Polícia Civil

Publicado 10/03/2026 17:03

Rio – A Justiça do Rio determinou a manutenção da internação do adolescente de 17 anos envolvido no caso do estupro coletivo em Copacabana. A decisão ocorreu após audiência de apresentação realizada na Vara da Infância e da Juventude, nesta terça-feira (10). Ele, que havia se apresentado na 54ª DP (Belford Roxo) no último dia 6 , responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro.

Antes de o adolescente se entregar, os outros envolvidos, todos adultos, já haviam feito o mesmo: Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, também de 18, no dia 4; e Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19, na véspera. Eles são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado.

Já no domingo (8), o "Fantástico", da TV Globo, exibiu um vídeo no qual os acusados aparecem comemorando e fazendo piadas , em tom de deboche, enquanto deixam o apartamento onde ocorreu o abuso: "A mãe de alguém teve que chorar porque as nossas mães hoje...", disse um deles. O vídeo contribuiu para a investigação da 12ª DP (Copacabana).

O crime

O estupro coletivo ocorreu na noite de do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já tivera um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.