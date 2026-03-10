Estrutura do galpão onde funcionava a loja de motopeças ficou totalmente destruída - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/03/2026 19:41 | Atualizado 10/03/2026 21:32

Rio – Após 35 horas de combate ao incêndio que destruiu uma loja de motopeças, nesta segunda-feira (9) , em Ramos, Zona Norte, o trabalho do Corpo de Bombeiros entrou na fase de rescaldo na tarde desta terça (19). A etapa consiste no esfriamento da estrutura a fim de que se evite o surgimento de novos focos de fogo.

Segundo a corporação, a nova fase do trabalho conta com cerca de 50 militares de 12 unidades, com apoio de 18 viaturas. As equipes usam drones com câmeras térmicas para o monitoramento de pontos de calor, o que garante o uso estratégico dos recursos.

A estrutura interna do galpão, localizado às margens da Avenida Brasil, que já havia começado a cair na segunda, terminou de desabar nesta terça. Os escombros, porém, não caíram sobre outros imóveis e calçada. Não há registro de feridos.

A Defesa Civil Municipal informou que, após vistoria realizada nesta manhã, três imóveis vizinhos, sendo dois residenciais e um comercial, foram parcialmente interditados. Os moradores, entretanto, podem permanecer nas casas, já que apenas os fundos ficaram isolados.

Já o acesso a uma vila de casas ao lado permanece vetado a moradores, pois o fornecimento de energia elétrica está suspenso para a atuação dos bombeiros. A entrada será liberada somente quando o rescaldo for finalizado.

A Avenida Brasil, que teve a pista lateral no sentido Centro interditada para o trabalho dos militares, voltou a ficar totalmente liberada no fim da manhã desta terça.

Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram perícia e ouviram o proprietário da loja para entender o que causou o incêndio.