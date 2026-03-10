Homem furtava cabos de energia da linha do Trem do CorcovadoDivulgação
Homem com 19 anotações criminais é preso furtando cabos do Trem do Corcovado
Criminoso foi flagrado com ferramentas na via férrea; um segundo envolvido na ação, conseguiu escapar
