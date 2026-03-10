Homem furtava cabos de energia da linha do Trem do CorcovadoDivulgação

Rio - Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (9) por de furtar cabos de energia na linha do Trem de Corcovado. A prisão ocorreu por policiais da UPP Santa Marta após denúncias, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. 
Segundo a Polícia Militar, o detido possui extenso histórico criminal, com 19 anotações que incluem tráfico de drogas, furto, roubo majorado, lesão corporal por violência doméstica e porte de arma branca. Além disso, no momento da prisão havia com ele um alicate e uma chave de fenda, ferramentas que teriam sido utilizadas para retirar a fiação da estrutura ferroviária. Os materiais foram apreendidos.
O condutor do trem presenciou a ação e relatou aos policiais que um segundo envolvido conseguiu fugir levando o material furtado. Funcionários da empresa responsável pelo transporte informaram que a dupla já havia cometido o mesmo crime no dia anterior.
O caso foi registrado na 9ª DP (Catete). 