Publicado 10/03/2026 19:08 | Atualizado 10/03/2026 19:08

Rio - Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (9) por de furtar cabos de energia na linha do Trem de Corcovado. A prisão ocorreu por policiais da UPP Santa Marta após denúncias, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o detido possui extenso histórico criminal, com 19 anotações que incluem tráfico de drogas, furto, roubo majorado, lesão corporal por violência doméstica e porte de arma branca. Além disso, no momento da prisão havia com ele um alicate e uma chave de fenda, ferramentas que teriam sido utilizadas para retirar a fiação da estrutura ferroviária. Os materiais foram apreendidos.

O condutor do trem presenciou a ação e relatou aos policiais que um segundo envolvido conseguiu fugir levando o material furtado. Funcionários da empresa responsável pelo transporte informaram que a dupla já havia cometido o mesmo crime no dia anterior.

O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).