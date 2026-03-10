Ressaca chega nesta terça-feira (10) no Rio Carlos Elias/ Agência O Dia

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entra em estágio de atenção para o mar nesta terça-feira (10), após o início de um período de ressaca que deve se estender pelos próximos dias.
Ressaca chega nesta terça-feira (10) no Rio
A Marinha do Brasil emitiu um alerta informando que ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir o litoral fluminense, com previsão de duração até as 21h de quarta-feira (11). O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio) já monitora a agitação marítima por meio de câmeras e recomenda que banhistas e praticantes de esportes aquáticos evitem o mar.

Previsão do tempo

O clima no Rio já apresentou mudanças nesta terça-feira. Já na quarta (11), a previsão meteorológica indica um dia de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com máxima de 27°C e mínima de 18°C.

Na quinta-feira (12), o cenário de instabilidade persiste com pancadas de chuva a qualquer hora e ventos moderados, repetindo a máxima de 27°C e mínima de 19°C, mantendo o alerta para quem circula pela orla.

A partir de sexta-feira (13), o tempo começa a apresentar uma leve melhora, embora ainda com previsão de pancadas de chuva isoladas durante os períodos da tarde e da noite. As temperaturas entram em elevação, podendo chegar aos 30°C na sexta e atingir os 31°C no sábado (14). Mesmo com a subida dos termômetros no fim de semana, o céu deve permanecer nublado. 