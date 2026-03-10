Embarcações da marinha encalham na Praia da Macumba, na Zona Sudoeste - Carlos Elias

Publicado 10/03/2026 14:44 | Atualizado 11/03/2026 14:20

Rio - Quem passou pela Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, no início da tarde desta terça-feira (10) encontrou três embarcações da Marinha encalhadas. Na noite desta segunda-feira (9), a instituição militar informou que a Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG) “Guarapari” fez uma manobra de abicagem, ou seja, atracar na orla devido a "necessidades operacionais".

Após o navio passar a madrugada na praia, outra embarcação, também da Marinha, chegou no local. Porém, esta terminou como a primeira: encalhada. No fim da manhã, mais um barco, desta vez menor, também ficou preso na Praia da Macumba e quebrou com a força das ondas.



A cena, um tanto quanto curiosa, chamou a atenção de quem passava pelo local e dos internautas, já que os registros dos barcos viralizou nas redes sociais pouco depois que a primeira embarcação encalhou.

A O DIA, a aposentada Margareth Kern, de 65 anos, contou que viu quando o barco começou a se aproximar da praia. A gaúcha, que mora em frente ao local onde a primeira embarcação encalhou, descreveu a cena como “assustadora”.



“Eu vi o barco da Marinha em alto mar, vi ele se aproximando e encalhando. Foi uma cena muito assustadora. Porque a princípio o barco tentou dar ré e, do nada, ele se jogou para a areia. Eu venho todo dia, à tarde ou qualquer hora do dia, olhar um pouco o mar, e ontem eu vi essa cena inusitada. Isso tudo me deixou bastante triste, porque eles estão tentando até agora rebocar e eu acho que a Marinha não está preparada para isso. Agora encalharam mais dois, um rebocador e mais uma outra embarcação, e elas estão virando, está derramando muito óleo no mar. É uma coisa muito triste”, afirmou.



Nas redes sociais, internautas ficaram curiosos com a cena das embarcações encalhadas. “Estamos prontos para a guerra, hein”, brincou um perfil no X, antigo Twitter. “Chama o seu Zé do reboque, ele resolve rapidinho”, riu outro. “Já vi baleia encalhada… mas navio?”, perguntou um terceiro. “Que o Brasil não entre em guerra com ninguém”, torceu um quarto.



Nesta terça-feira, curiosos se aglomeraram na praia para acompanhar o resgate. Na areia, diversos militares também atuaram para tentar recuperar a embarcação menor. Próximo ao primeiro barco que encalhou, que está mais distante dos outros dois, era possível observar uma retroescavadeira trabalhando. Vale lembrar que há um alerta da Marinha, válido até às 21h desta quarta-feira (11), de ressaca para a orla do Rio, com ondas que podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura ao longo do litoral da cidade.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que foi concluída com êxito a manobra que retirou da faixa de areia a Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG) “Guarapari”, nesta terça-feira (10). A instituição explicou que durante as ações de apoio, o Aviso de Patrulha “Marlim”, que prestava suporte logístico à EDCG “Guarapari”, apresentou problemas na propulsão e, em razão das condições meteorológicas na região, a embarcação foi levada para faixa de areia.

"Equipes da Marinha permanecem na área adotando as providências necessárias para sua retirada. A MB informa, ainda, que as tripulações permaneceram em segurança durante toda a operação e que não houve registro de poluição hídrica", ressaltou a corporação, que não citou a terceira embarcação menor.

A Marinha do Brasil (MB) informa que a Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG) “Guarapari” realizou, no final da tarde de ontem (9), uma abicagem na praia da Macumba (RJ) em decorrência de necessidades operacionais. A manobra foi realizada de forma deliberada e controlada, como medida de segurança.



A MB esclarece, ainda, que não houve acidente com pessoal nem registro de avarias em decorrência da manobra. As ações necessárias para a retirada e o reboque seguro da embarcação estão sendo adotadas.