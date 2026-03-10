Da sede da DCAV, o investigado foi levado a uma unidade prisional estadual - Reprodução/WhatsApp

Publicado 10/03/2026 15:31

Rio - Um advogado e professor universitário de Direito Penal foi preso, nesta terça-feira (10), por suspeita de estuprar crianças e adolescentes e armazenar conteúdo com imagens dos abusos. A prisão aconteceu na casa em que ele mora, no Grajaú, Zona Norte.

De acordo com investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o investigado atuava num projeto de assistência jurídica. Ele se aproveitava da confiança das famílias das vítimas, a maioria em situação de vulnerabilidade social e econômica, para aliciar crianças e adolescentes, oferecendo benefícios, como lanches.

Os agentes da DCAV chegaram ao homem após uma troca de informações com organismos internacionais indicarem o armazenamento de imagens de pornografia infantil em aparelhos eletrônicos vinculados a ele. As duas primeiras vítimas identificadas tinham 10 e 14 anos, ambas moradoras de comunidades do Rio.

Ainda segundo a especializada, os abusos sexuais e os registros em vídeos e fotos aconteciam na casa do advogado. Em uma das imagens, é possível identificá-lo com clareza interagindo com as vítimas durante os atos, o que evidencia que ele próprio era o responsável pela produção do material.

Além da prisão, os policiais também apreenderam na residência substâncias entorpecentes, que serão levadas para perícia. Contra ele, as equipes cumpriram um mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e produção de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Ele já se encontra em uma unidade prisional estadual.

O nome da instituição universitária em que o homem trabalhava não foi divulgado. A reportagem não conseguiu contatar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestações.