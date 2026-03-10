Criminoso correu e atirou contra a vítima do assalto em Cavalcanti - Reprodução

Criminoso correu e atirou contra a vítima do assalto em CavalcantiReprodução

Publicado 10/03/2026 14:49

Rio - Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (9), depois de assaltarem duas pessoas e tentarem matar uma das vítimas a tiros em Cavalcanti, na Zona Norte.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a abordagem dos criminosos. Uma vítima reagiu ao roubo e entrou em luta corporal com um dos ladrões. O bandido conseguiu se desvencilhar e atirou contra o rapaz, que saiu correndo, mas um dos disparos o acertou.

Marginais de moto roubaram uma moto em Cascadura o casal que estava na moto reagiu e os marginais deram tiros pic.twitter.com/29RjqZpvAf — Informe RJO (@InformeRJO) March 10, 2026

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre sua identificação e estado de saúde.

A corporação informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) conseguiram prender os dois ladrões. Os policiais apreenderam uma moto, um revólver, munições, dois aparelhos telefônicos e um bloqueador de sinal.



A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira). De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi autuada em flagrante por roubo e tentativa de latrocínio.