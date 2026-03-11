Publicado 11/03/2026 00:00

A criação de uma Divisão de Elite na Guarda Municipal do Rio de Janeiro marca uma tentativa de reforçar a presença da corporação em operações de maior risco. A iniciativa amplia o papel da guarda no debate sobre segurança urbana e seus limites institucionais.

Pesquisa da AtlasIntel indica que 9 em cada 10 brasileiros apontam a corrupção como o principal problema do país. O dado expõe um nível elevado de desconfiança na gestão pública e na capacidade do Estado de responder às demandas da sociedade.