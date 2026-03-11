Materiais apreendidos sendo recolhidos em operação que prendeu sete PMsReprodução
As buscas ocorreram nos bairros da Taquara, Freguesia, Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste, e em Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense.
Além das prisões, o Supremo Tribunal Federal (STF) também determinou o imediato afastamento das funções públicas de todos os investigados, bem como o afastamento do sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos. O cumprimento das ordens judiciais contou com o apoio da Corregedoria da PM.
Leonardo Cavalcanti Marques - 5º BPM (Praça da Harmonia)
Rodrigo Oliveira de Carvalho - 16º BPM (Olaria)
Flávio Cosme Menezes Pereira - 18º BPM (Jacarepaguá)
Ricardo Pereira da Silva -1 ª UPP / 2º BPM Santa Marta
Alex Pereira do Nascimento - 6ª UPP / 3º BPM São João
Franklin Ormond de Andrade - 7ª UPP / 3º BPM Jacaré
"Ele não tem participação alguma dos fatos aqui narrado. Ele apenas trabalhava no batalhão que, infelizmente, pertencia a áreas ligadas a tal finalidade. Ele nega as acusações e foi pego de surpresa em casa. Ele tem uma perfeita conduta, tanto que até o presente momento nunca teve nada que comprometesse sua conduta como PM, nunca teve processo administrativo", explicou.
Entenda o esquema
Os elementos reunidos durante a investigação apontam que os policiais militares alvos da operação usavam a farda e a função pública para beneficiar o crime organizado. Segundo a apuração, o grupo atuava não apenas facilitando a logística de traficantes e milicianos, mas também protegendo criminosos e ajudando a esconder o dinheiro obtido com atividades ilegais.
A operação é resultado de investigações conduzidas pela Força-Tarefa Missão Redentor II, que segue diretrizes do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca reforçar a atuação da Polícia Federal na produção de inteligência para combater facções ligadas ao tráfico de drogas e armas, além de atingir o financiamento dessas organizações e interromper ligações com agentes públicos..
Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de capitais. O material apreendido durante as buscas será submetido à análise, com vistas à identificação de possíveis outros agentes envolvidos no esquema.
"O Comando da Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos sempre que os fatos forem devidamente constatados", afirmou em comunicado.
