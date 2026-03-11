Vereador Salvino Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (11) - Reprodução

Vereador Salvino Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (11)Reprodução

Publicado 11/03/2026 09:38

Rio - O vereador Salvino Oliveira (PSD), de 28 anos, preso na manhã desta quarta-feira (11) por suspeita de ligação com o Comando Vermelho (CV) , atuou por três anos como secretário de Juventude da cidade do Rio, se tornando o mais jovem a exercer a função. Ele foi eleito em 2024 com 27 mil votos.

Nascido e criado na Cidade de Deus, Zona Sudoeste, Salvino é formado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi aluno do Colégio Pedro II. Ele trabalhou como voluntário no curso pré-vestibular comunitário e participou de diversos projetos voltados para a educação durante sua carreira.

Em janeiro de 2021, no início do terceiro mandato de Eduardo Paes (PSD) como Prefeito do Rio, tornou-se o primeiro secretário Especial da Juventude Carioca, uma pasta nova focada no desenvolvimento e na inclusão dos jovens cariocas.

Em 2024, ele recebeu 27.062 votos e se elegeu vereador, sendo o mais votado de seu partido.

Ligação com facção

De acordo com as investigações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), Salvino teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, área dominada pelo Comando Vermelho (CV).

Em troca, o parlamentar teria articulado benefícios à facção, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Um dos exemplos investigados envolve a instalação recente de quiosques na região. Conforme o investigação, a definição de parte dos beneficiários teria sido determinada diretamente por traficantes, sem processo público transparente.

A reportagem tenta localizar a defesa do vereador. O espaço está aberto para manifestação.