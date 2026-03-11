Data busca ampliar a conscientização sobre a endometriose no estado - Lucas Ramos / Divulgação

Publicado 11/03/2026 09:27

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (10), em segunda e última votação, o projeto de lei que cria o Dia Estadual da Luta contra a Endometriose, a ser celebrado anualmente em 13 de março. O texto agora segue para análise do governador, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

O projeto altera a Lei nº 5.645/2010, que reúne as datas comemorativas e de conscientização do calendário oficial do estado.

De acordo com dados citados na justificativa do projeto, a endometriose afeta cerca de uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva. A doença pode causar dores intensas, além de, em alguns casos, provocar dificuldades para engravidar.

A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB), autora do texto, destacou que o reconhecimento oficial da data pode ajudar a ampliar a informação sobre a doença. "Quando o poder público reconhece essa pauta, abre espaço para informação, prevenção e cuidado", disse.

Se sancionada, a lei incluirá o 13 de março no calendário oficial do estado, reforçando as ações do chamado Março Amarelo, campanha internacional de conscientização sobre a endometriose.