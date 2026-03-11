Data busca ampliar a conscientização sobre a endometriose no estadoLucas Ramos / Divulgação
Alerj aprova criação do Dia Estadual da Luta contra a Endometriose
Projeto estabelece 13 de março como data de conscientização sobre a doença no calendário oficial do estado
Alerj aprova criação do Dia Estadual da Luta contra a Endometriose
Projeto estabelece 13 de março como data de conscientização sobre a doença no calendário oficial do estado
Operação mira organizações criminosas que atuam no Morro do Dendê
No local, bandidos dispararam contra os militares e houve confronto; um homem ficou ferido
CIDH realiza audiência sobre operações policiais no Rio de Janeiro
Sessão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos está marcada para as 19h desta quarta-feira
Vereador Salvino Oliveira é preso em operação contra o Comando Vermelho
Investigações revelaram o funcionamento da facção com articulação em diferentes estados do país; parlamentar foi secretário do governo Eduardo Paes
Polícia faz operação na Cidade de Deus contra disputas territoriais
Segundo a Seeduc, uma escola está fechada por conta da ação
Homem é preso por estuprar própria enteada de 16 anos
Criminoso ainda tentou coagi-la a não denunciar o crime na própria delegacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.