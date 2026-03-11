Policiais da 78ª DP prenderam o padrastoReprodução/Google Maps
Homem é preso por estuprar própria enteada de 16 anos
Criminoso ainda tentou coagi-la a não denunciar o crime na própria delegacia
Projeto social diploma 550 mulheres em curso de beleza na Rocinha
Capacitação gratuita voltada para moradoras da comunidade busca incentivar geração de renda e empreendedorismo feminino
PMs presos em operação da PF faziam a segurança de lideranças de facções criminosas, diz delegado
Sete agentes foram detidos na terceira fase da 'Operação Anomalia'
Jovem denuncia importunação sexual em ônibus na Zona Sul: 'É revoltante'
Vítima gravou o momento em que homem se masturbava em coletivo
Vídeo: Paes se pronuncia sobre prisão de ex-secretário municipal investigado por ligação com o CV
Prefeito também criticou o uso político das forças de segurança, pois esse seria um dos fatores que contribuem para a crise na segurança pública do estado
Cláudio Castro detona vereador preso: 'Trabalhava para bandido e não para o povo'
Salvino Oliveira é suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho
