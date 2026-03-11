Policiais da 78ª DP prenderam o padrasto - Reprodução/Google Maps

Publicado 11/03/2026 07:46

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (10) por estuprar a própria enteada, de 16 anos, e tentar coagi-la a não denunciar o crime na própria delegacia.

De acordo com as investigações, o padrasto entrou no banheiro enquanto a menina tomava banho e tocou em suas partes íntimas. Ele ainda ameaçou a enteada para que ela não contasse sobre o estupro para ninguém.

A partir do depoimento da vítima e de testemunhas, os policiais identificaram a prática criminosa cometida pelo homem. A menor recebeu atendimento médico-legal, além de apoio psicossocial.

Segundo a Polícia Civil, agentes do 78ª DP (Fonseca) autuaram o criminoso em flagrante na unidade policial após ele ter ido atrás da adolescente. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.