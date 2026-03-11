Loja abrigou clientes e funcionários em meio ao confrontoReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste, entre a noite de terça-feira (10) e a madrugada desta quarta (11). Segundo moradores, o confronto ocorreu entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir uma sequência de rajadas de tiros. Na ocasião, uma loja de material de construção precisou fechar as portas às pressas para abrigar clientes e funcionários em meio ao confronto.
Segundo o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), policiais militares chegaram a ser acionados, mas não houve prisões ou apreensões.
Guerra na região
No início de fevereiro, funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica,  viveram momentos tensos. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após a denúncia da presença de pessoas armadas nos fundos da unidade de saúde.

Em um vídeo, obtido por O DIA, foi possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.

A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade.
A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre milicianos e traficantes.