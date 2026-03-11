Loja abrigou clientes e funcionários em meio ao confronto - Reprodução

Loja abrigou clientes e funcionários em meio ao confrontoReprodução

Publicado 11/03/2026 06:51

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste, entre a noite de terça-feira (10) e a madrugada desta quarta (11). Segundo moradores, o confronto ocorreu entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir uma sequência de rajadas de tiros. Na ocasião, uma loja de material de construção precisou fechar as portas às pressas para abrigar clientes e funcionários em meio ao confronto.

Obramax de Curicica precisou ser fechado com os clientes dentro por conta da guerra de narcoterroristas em JPA. pic.twitter.com/jjqHluJ8CD — Iracema Rabelo (@iracema_rabelo) March 11, 2026

Milicianos invadiram a Vila Sapê, em Curicica, com mais 50 homens para retomar a comunidade das mãos dos traficantes do CV. A guerra está sendo intensa e já há relatos de mortos dentro da comunidade. pic.twitter.com/7iTdJPvCed — VEJAM SÓ NOTICIA! (@vejam_sonoticia) March 10, 2026

Tiroteio neste exato momento na Vila Sapê (CV), em Curicica.



Milicianos estariam tentando retomar a comunidade recém dominada pelo Comando Vermelho.



Nosso Telegram: https://t.co/gAykyIb5db pic.twitter.com/lyK18S9ZGC — INFORME AGORA OFC (@informeagorarj) March 11, 2026

Segundo o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), policiais militares chegaram a ser acionados, mas não houve prisões ou apreensões.

Guerra na região





Em um vídeo, obtido por O DIA, foi possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.



A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade. No início de fevereiro, funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica, viveram momentos tensos . De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após a denúncia da presença de pessoas armadas nos fundos da unidade de saúde.Em um vídeo, obtido por, foi possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade.

A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre milicianos e traficantes.