Loja abrigou clientes e funcionários em meio ao confrontoReprodução
Urgente— Iracema Rabelo (@iracema_rabelo) March 11, 2026
Obramax de Curicica precisou ser fechado com os clientes dentro por conta da guerra de narcoterroristas em JPA. pic.twitter.com/jjqHluJ8CD
Milicianos invadiram a Vila Sapê, em Curicica, com mais 50 homens para retomar a comunidade das mãos dos traficantes do CV. A guerra está sendo intensa e já há relatos de mortos dentro da comunidade. pic.twitter.com/7iTdJPvCed— VEJAM SÓ NOTICIA! (@vejam_sonoticia) March 10, 2026
Tiroteio neste exato momento na Vila Sapê (CV), em Curicica.— INFORME AGORA OFC (@informeagorarj) March 11, 2026
Milicianos estariam tentando retomar a comunidade recém dominada pelo Comando Vermelho.
Em um vídeo, obtido por O DIA, foi possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.
A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade.
