Material apreendido durante a operaçãoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 11/03/2026 07:54

Rio - A comunidade Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, amanheceu com uma operação da Polícia Militar nesta quarta-feira (11). Segundo a corporação, a ação busca combater disputas territoriais entre grupos criminosos na região.

Até o momento, uma balança de precisão, dezenas de drogas embaladas e cerca de 6 mil pinos vazios foram apreendidos. O material estava dentro de um imóvel abandonado. Não há, no entanto, registros de prisões, pois a ação ainda está em andamento.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), uma unidade escolar próxima à comunidade precisou ser fechada para não oferecer risco às crianças.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, por sua vez, que duas unidades que atendem a região suspenderam o funcionamento, mas avaliam a possibilidade de reabertura nas próximas horas. Outras três mantêm os serviços de emergência, no entanto, as visitas domiciliares estão suspensas.

A operação conta com apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Choque (BPChq).