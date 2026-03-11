Márcia Gama é mãe do cantor Oruam - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2026 11:16

Segundo as investigações, Márcia atua na intermediação de interesses da facção fora da prisão, participando da circulação de informações entre os integrantes e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos. De acordo com a Policia Civil, ela é considerada foragida da Justiça.

A mulher é companheira de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos principais nomes do CV no país. O traficante foi transferido, em 2007 para o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele possui condenações que somam 55 anos de prisão.

O que diz a defesa?

O advogado Flávio Fernandes, que representa Márcia, afirmou que a cliente não pode ser tratada como uma foragida, pois a família não teria recebido nenhum mandado de prisão nesta quarta-feira (11). Somente um de busca e apreensão.

"Márcia está viajando e não tinha conhecimento dessa operação. A família foi acordada hoje, às 5h, com vários policiais cumprindo um mandado de busca e apreensão. É o que a gente sabe, até o momento. Eu ainda não falei com ela. Ela não pode ser considerada foragida porque não sabe da investigação. Não foi apresentado à família o mandado de prisão. Se nós entendermos que é uma prisão injusta e ilegal, nós podemos orientar a nossa cliente a não se apresentar. A Márcia acredita na Justiça. A gente confia e sabe que tudo será analisado", destacou.

Ainda segundo Fernandes, a mulher foi alvo de uma operação em 2010 sobre as mesmas acusações, chegou a ser presa, mas a Justiça do Rio a absolveu.

"Ela é minha cliente há muito tempo. Assim como da outra vez, o que se imputa a ela é uma lavagem de capitais e envolvimento com o Comando Vermelho. O vínculo que ela tem é que ela é esposa do Márcio Nepomuceno. Ela tem sofrido bastante pelo o que tem passado com o filho dela. Durante esse período, nunca se comprovou nada contra ela. Eu acredito que agora vai acontecer a mesma coisa. De lá para cá, nada mudou. A vida dela financeira é a mesma que antes. A defesa acredita sim, embora a gente não ter acesso à investigação e sequer há decreto prisional, na inocência dela", contou.

Operação

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Red Legacy, que investiga o funcionamento do Comando Vermelho no país. A apuração identificou que a facção tem uma cadeia de comando organizada, divisão territorial e articulação entre integrantes em diferentes estados.

A corporação cumpriu 11 mandados de prisão, sendo seis contra policiais militares e um contra o vereador do Rio Salvino Oliveira (PSD), ex-secretário de Juventude do governo Eduardo Paes. O restante foi contra encarcerados.