Agentes do 17º BPM atuaram no Guarabu desde o início da manhãDivulgação / PMERJ

Publicado 11/03/2026 09:06

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas que atuam na região.

Segundo a PM, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) participam da ação na área conhecida como Guarabu desde as primeiras horas do dia. No local, criminosos dispararam contra os militares e houve confronto.

Ainda de acordo com a corporação, um bandido ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O 17º BPM conta com o apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA). A operação segue em andamento.