Salvino Oliveira foi preso em operação realizada nesta quarta-feira (11) - Reprodução

Salvino Oliveira foi preso em operação realizada nesta quarta-feira (11)Reprodução

Publicado 11/03/2026 08:12

Rio - O vereador Salvino Oliveira (PSD-RJ) foi preso, nesta quarta-feira (11), por suspeita de ligação com o Comando Vermelho em uma operação da Polícia Civil. As investigações revelaram o funcionamento da facção, que tem cadeia de comando organizada, divisão territorial e articulação entre integrantes em diferentes estados do país. A corporação cumpriu 11 mandados de prisão, sendo seis contra policiais militares.

fotogaleria

De acordo com o apurado, Salvino, que foi secretário de Juventude do governo Eduardo Paes entre 2021 e 2024, teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, Zona Sudoeste, área dominada pelo CV.

Em troca, o parlamentar articulou benefícios à facção, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Um dos exemplos investigados envolve a instalação recente de quiosques na região. Conforme o investigação, a definição de parte dos beneficiários teria sido determinada diretamente por traficantes, sem processo público transparente.

O trabalho investigativo também identificou a participação direta de familiares de um dos principais líderes históricos da facção, Márcio dos Santos Nepomuceno, o "Marcinho VP", no funcionamento da facção. A Civil informou que Márcia Gama, mulher do criminoso, atua na intermediação de interesses do grupo fora da prisão, participando da circulação de informações entre os integrantes e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos.

Outro investigado apontado pela Civil como peça relevante na estrutura é Landerson, sobrinho de Marcinho VP. De acordo com a investigação, ele exerce papel de elo entre lideranças da facção, integrantes que atuam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas envolvidas em atividades econômicas exploradas pela organização, como serviços, imóveis e outros negócios usados para geração de recursos e expansão do poder do grupo.

Tanto Márcia, que é mãe do cantor Oruam, quanto Landerson não foram localizados em seus endereços nesta quarta e são considerados foragidos da Justiça.



Durante as apurações, também foram identificados casos de criminosos que se passavam por policiais militares para obter vantagens ilícitas, incluindo vazamento de informações e simulação de operações.



Expansão pelo país

A investigação aponta ainda para uma estrutura criminosa de grande complexidade do Comando Vermelho, com conselho nacional, conselhos regionais e articulação entre organizações de diferentes estados, inclusive com indícios de cooperação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Mesmo após quase três décadas no sistema prisional, as investigações indicam que Marcinho VP continua exercendo papel central na estrutura de comando da facção, apontado como liderança do chamado conselho federal permanente do grupo", explicou a corporação.



A apuração identificou outros integrantes com funções estratégicas dentro da organização, entre eles o traficante Doca, apontado como principal liderança nas ruas; Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, responsável pela gestão financeira do grupo; e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, encarregado de operacionalizar determinações da liderança.



A Operação Contenção Red Legacy foi realizada pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais de delegacias Especializadas e da Capital.

As investigações seguem em andamento para aprofundar a responsabilização penal de todos os envolvidos e ampliar o combate às estruturas financeiras, operacionais e institucionais utilizadas pela facção.

Respostas

O advogado Flávio Fernandes, que representa Márcia, afirmou que a cliente não pode ser tratada como uma foragida, pois a família não teria recebido nenhum mandado de prisão nesta quarta-feira (11). Somente um de busca e apreensão.

"Márcia está viajando e não tinha conhecimento dessa operação. A família foi acordada hoje, às 5h, com vários policiais cumprindo um mandado de busca e apreensão. É o que a gente sabe, até o momento. Eu ainda não falei com ela. Ela não pode ser considerada foragida porque não sabe da investigação. Não foi apresentado à família o mandado de prisão. Se nós entendermos que é uma prisão injusta e ilegal, nós podemos orientar a nossa cliente a não se apresentar. A Márcia acredita na Justiça. A gente confia e sabe que tudo será analisado", destacou.

Ainda segundo Fernandes, a mulher foi alvo de uma operação em 2010 sobre as mesmas acusações, chegou a ser presa, mas a Justiça do Rio a absolveu.

"Ela é minha cliente há muito tempo. Assim como da outra vez, o que se imputa a ela é uma lavagem de capitais e envolvimento com o Comando Vermelho. O vínculo que ela tem é que ela é esposa do Márcio Nepomuceno. Ela tem sofrido bastante pelo o que tem passado com o filho dela. Durante esse período, nunca se comprovou nada contra ela. Eu acredito que agora vai acontecer a mesma coisa. De lá para cá, nada mudou. A vida dela financeira é a mesma que antes. A defesa acredita sim, embora a gente não ter acesso à investigação e sequer há decreto prisional, na inocência dela", contou.

Por meio de nota, a defesa de Márcia classificou as acusações como “infundadas” e disse que elas “carecem de qualquer comprovação concreta”. “É importante destacar que Márcia já foi anteriormente vítima de situação semelhante, quando foi alvo de uma operação marcada por grande exposição midiática e sensacionalista. Na ocasião, após a devida análise dos fatos pela Justiça, ela foi absolvida de todas as acusações. O Ministério Público chegou a recorrer da decisão, mas o recurso não prosperou, sendo mantida a absolvição”.



No posicionamento, a defesa ainda diz que as acusações não têm fundamento e destaca que Márcia é ré primária, servidora concursada, e pode comprovar seu patrimônio. “Mãe que criou todos os filhos sozinha, Márcia sempre se dedicou à família e à sua profissão. Vale ressaltar que nenhum de seus filhos possui qualquer envolvimento com atividades criminosas. Diante disso, a defesa confia plenamente na Justiça e acredita que, assim como ocorreu anteriormente, a verdade dos fatos prevalecerá, restabelecendo a honra e a integridade de Márcia Nepomuceno”, finaliza.

Procurada, a Polícia Militar informou que as equipes da Corregedoria Geral acompanham a Polícia Civil no cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão em desfavor de seis agentes.

A PM destacou que os policiais serão conduzidos para a Cidade da Polícia e, posteriormente, encaminhados à Unidade Prisional da corporação, em Niterói, na Região Metropolitana, onde permanecerão presos.

"O comando da corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos sempre que os fatos forem devidamente constatados", disse em nota.

Questionada, a Câmara do Rio disse que acompanha o desenrolar dos fatos e se coloca à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. O Legislativo Municipal reafirmou sua confiança no trabalho das instituições e no devido processo legal.

A reportagem tenta localizar a defesa de Salvino. O espaço está aberto para manifestação.