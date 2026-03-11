Na ação, agentes apreenderam uma pistola, rádio comunicadores e munições - Divulgação

Na ação, agentes apreenderam uma pistola, rádio comunicadores e muniçõesDivulgação

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (10), Douglas Veríssimo de Oliveira, conhecido como "Bené" ou "Desenho", apontado como um dos homens de confiança e segurança do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão". O bandido foi detido na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), ações de monitoramento e cruzamento de dados de inteligência apontaram a localização do alvo em uma área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Com ele, os agentes apreenderam uma pistola com numeração suprimida, rádios comunicadores e munições.

O criminoso era investigado pela delegacia desde 2024 e foi para a comunidade do Inferninho com a missão de compartilhar a liderança local com Lohan Araújo Bernardo, o "Pelado". Na estrutura hierárquica estabelecida, Douglas seria o responsável pelo braço armado e segurança da região, enquanto o comparsa permaneceria à frente da administração financeira.



Durante as buscas, os agentes o encontraram no momento em que ele exercia a segurança dos pontos de venda de drogas. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva por associação ao tráfico de drogas.