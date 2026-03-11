Equipes chegaram na Cidade da Polícia (CIDPOL) com os itens apreendidosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio – A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação contra um esquema de desvio e circulação irregular de munições, armamentos e insumos controlados em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Até o momento, um imóvel que abrigava diversas armas de fogo e centenas de munições foi encontrado.
Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) cumpriram mandados de busca e apreensão na região para verificarem a regularidade do material que possa estar vinculado ao esquema e aprofundarem a apuração sobre a participação de outros envolvidos. 
Segundo as investigações, uma ação de inteligência apontou movimentações incomuns na compra de munições e de equipamentos bélicos. Com as inconsistências identificadas, as equipes levantaram suspeitas sobre a possível utilização destes materiais para o crime.
A corporação afirmou ainda que encontrou indícios de que uma associação criminosa estaria usando documentos de terceiros para disfarçar a destinação do armamento. Não houve, no entanto, registro de prisões.