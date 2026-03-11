Esquema é ligado à extração ilegal do animal pepino-do-marDivulgação / PCERJ
Segundo a corporação, entre os capturados estão um homem apontado como gerente do esquema e um outro que foi detido em flagrante em sua residência, em posse de 30 quilos de pepino-do-mar. Agentes da 166ª DP (Angra dos Reis) cumprem cumprem mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis e em São Paulo.
A estrutura criminosa é ligada à extração ilegal do animal pepino-do-mar, um organismo marinho que desempenha um papel fundamental para o ambiente aquático. O objetivo do grupo era vender o animal, que tem alto valor comercial e é considerado uma iguaria de luxo, no mercado clandestino.
De acordo com as investigações, o esquema possui uma divisão de tarefas bem definidas entre mergulhadores, financiadores e o gerente. Os mergulhadores atuavam na extração dos animais e na secagem deles, recebendo cerca de R$ 200 pelo quilo do organismo e chegando à quantia de R$ 250 mil apenas em um mês. Já os financiadores foram identificados como empresários estrangeiros que residem em São Paulo e sustentavam financeiramente toda a atividade criminosa.
O gerente é o responsável por coordenar a atividade ilegal, atuando diretamente na receptação e no transporte do animal. O criminoso também está envolvido com a fabricação e manutenção de equipamentos bélicos para a facção criminosa Comando Vermelho.
A operação segue em andamento.
