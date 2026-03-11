Esquema é ligado à extração ilegal do animal pepino-do-mar - Divulgação / PCERJ

Publicado 11/03/2026 10:37

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação contra um grupo criminoso envolvido na pesca ilegal e venda clandestina de animais marinhos, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Até o momento, duas pessoas foram presas.



Segundo a corporação, entre os capturados estão um homem apontado como gerente do esquema e um outro que foi detido em flagrante em sua residência, em posse de 30 quilos de pepino-do-mar. Agentes da 166ª DP (Angra dos Reis) cumprem cumprem mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis e em São Paulo.