Estação Maracanã do MetrôRio passa a se chamar Rei Pelé - Rogério Santana / Governo do Estado

Publicado 11/03/2026 12:00

Rio - A estação Maracanã do metrô passa a se chamar Estação Rei Pelé, após a sanção de Lei publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (11). A mudança oficializa a homenagem ao ex-jogador considerado o maior nome da história do futebol.

A nova denominação altera o nome da estação que integra a linha 2 do metrô e funciona como um dos principais acessos ao Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. A proposta é de autoria do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB).

Autor do projeto, o parlamentar afirmou que a mudança reconhece a importância histórica de Pelé (1940 - 2022) e sua ligação com o estádio.

"O novo nome da estação Maracanã valoriza ainda mais a memória do Pelé, os lances maravilhosos que ele proporcionou no estádio e toda a sua contribuição para o futebol brasileiro", disse.

O Maracanã foi palco de momentos marcantes da carreira do atleta. No estádio, Pelé (1940 - 2022) marcou o milésimo gol da carreira, em 1969. Além disso, em março de 1967, uma jogada do então camisa 10 da seleção brasileira deu origem à expressão "gol de placa", usada até hoje para descrever lances de grande beleza técnica.

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos associada a um câncer de cólon. Nascido em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento conquistou três Copas do Mundo com a seleção brasileira e se tornou conhecido mundialmente como o "Rei do Futebol".

De acordo com o texto da lei, a nova denominação da estação entrou em vigor na data da publicação.