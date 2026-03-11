Veículo capotou na altura do BRT Ventura - Divulgação / Centro de Operações Rio (COR)

Publicado 11/03/2026 11:34 | Atualizado 11/03/2026 11:35

Rio – Um carro capotou na altura da Estação BRT Ventura, na altura de Jacarepaguá, Zona Sudoeste, e deixa uma faixa da Transolímpica interditada na manhã desta quarta-feira (11). O acidente ocorreu no sentido Avenida Brasil.



O trânsito apresenta retenção a partir da Estação BRT Outeiro Santo, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Equipes da Via Rio atuam para auxiliar no isolamento do local, por conta dos estilhados de vidro do veículo.



O Corpo de Bombeiros afirmou que nenhum quartel foi acionado para a ocorrência. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas ou feridos.

O carro ainda não foi retirado.