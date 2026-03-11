Ação social do Sem LGBTIfobia contou com apoio de diversos parceiros - Divulgação

Ação social do Sem LGBTIfobia contou com apoio de diversos parceiros Divulgação

Publicado 11/03/2026 12:51

Rio - As 67 mulheres trans e travestis presas no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte, participaram de uma ação social promovida pelo programa "Rio Sem LGBTIfobia", do Governo do Estado.

A iniciativa, realizada na última segunda-feira (9), contou com apoio da Rede Trans Brasil, Escola de Divines, Casa Nem e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).



Na ocasião, o superintendente de Políticas LGBTI+, Ernane Alexandre, anunciou que as internas poderão participar de curso de formação em moda.



A iniciativa inclui aprendizado em corte, costura, modelagem, bordado e estamparia, promovendo inclusão social e abrindo novas possibilidades de autonomia e geração de renda.



Ernane também assegurou o cuidado com a saúde mental das internas por meio do acompanhamento por profissionais de psicologia do Rio Sem LGBTIfobia.



Foram distribuídos, também, kits de higiene e beleza às travestis e mulheres trans. Outro avanço importante foi o encaminhamento para acompanhamento jurídico, em parceria com o Centro Comunitário Casa Nem.

Muitas das internas relataram ainda não terem conseguido realizar a retificação do nome. A advogada Maria Eduarda Aguiar oferecerá suporte para a regularização do nome na certidão de nascimento e no registro civil.



A iniciativa integra as ações do Rio Sem LGBTIfobia no Mês Internacional da Mulher.