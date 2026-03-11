Ação social do Sem LGBTIfobia contou com apoio de diversos parceiros Divulgação
Na ocasião, o superintendente de Políticas LGBTI+, Ernane Alexandre, anunciou que as internas poderão participar de curso de formação em moda.
A iniciativa inclui aprendizado em corte, costura, modelagem, bordado e estamparia, promovendo inclusão social e abrindo novas possibilidades de autonomia e geração de renda.
Ernane também assegurou o cuidado com a saúde mental das internas por meio do acompanhamento por profissionais de psicologia do Rio Sem LGBTIfobia.
Foram distribuídos, também, kits de higiene e beleza às travestis e mulheres trans. Outro avanço importante foi o encaminhamento para acompanhamento jurídico, em parceria com o Centro Comunitário Casa Nem.
A iniciativa integra as ações do Rio Sem LGBTIfobia no Mês Internacional da Mulher.
