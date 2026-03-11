Goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte de Eliza SamudioReprodução/Instagram

O Dia
Rio - O goleiro Bruno Fernandes de Souza está foragido há seis dias. Condenado pela morte de Eliza Samudio, ela estava cumprindo livramento condicional. No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão para retorno ao regime semiaberto, no último dia 5, por causa de um descumprimento de uma condição do benefício.
A condicional teria sido revogada depois de Bruno ter deixado o Rio de Janeiro, onde corre a execução penal pelo envolvimento no homicídio da modelo. Ele jogou pelo Vasco-AC, no mês passado, sem ter autorização prévia da Justiça para viajar ao Acre.
Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), responsável por solicitar a revogação, a viagem aconteceu em 15 de fevereiro, quatro dias após a efetivação do livramento condicional. Como ainda não havia autorização judicial, caracterizou-se a violação de uma das condições do livramento.
Quando o benefício de Bruno foi retirado, a defesa do goleiro enviou a O DIA uma nota na qual destacava que como ele reside atualmente em Cabo Frio, a guia de execução da decisão, mesmo tramitando no Rio, deveria ser encaminhada ao município da Região dos Lagos, "onde o regime semiaberto é cumprido na modalidade domiciliar".
O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.