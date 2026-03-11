Goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte de Eliza Samudio - Reprodução/Instagram

Goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte de Eliza SamudioReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2026 14:38

Rio - O goleiro Bruno Fernandes de Souza está foragido há seis dias. Condenado pela morte de Eliza Samudio, ela estava cumprindo livramento condicional. No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão para retorno ao regime semiaberto, no último dia 5, por causa de um descumprimento de uma condição do benefício.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), responsável por solicitar a revogação, a viagem aconteceu em 15 de fevereiro, quatro dias após a efetivação do livramento condicional. Como ainda não havia autorização judicial, caracterizou-se a violação de uma das condições do livramento.

Quando o benefício de Bruno foi retirado, a defesa do goleiro enviou a O DIA uma nota na qual destacava que como ele reside atualmente em Cabo Frio, a guia de execução da decisão, mesmo tramitando no Rio, deveria ser encaminhada ao município da Região dos Lagos, "onde o regime semiaberto é cumprido na modalidade domiciliar".

O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.