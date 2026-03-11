Goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte de Eliza SamudioReprodução/Instagram
Goleiro Bruno segue foragido por descumprimento de ordem da Justiça
Mandado em aberto determina o retorno para o regime semiaberto do atleta condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio
Goleiro Bruno segue foragido por descumprimento de ordem da Justiça
Mandado em aberto determina o retorno para o regime semiaberto do atleta condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio
Vereador teria intermediado exploração de quiosques pelo CV na Gardênia, aponta Polícia Civil
Salvino Oliveira foi preso em operação realizada nesta quarta-feira (11)
MP abre inquérito civil para investigar possível discriminação religiosa em desfile da Acadêmicos de Niterói
Promotoria apura ala que representou evangélicos e outros grupos dentro de 'latas de conserva' na Sapucaí
Polícia identifica criminoso envolvido em assalto que terminou com advogada baleada em Niterói
Thaís da Silva, 31 anos, permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca
'Rio Sem LGBTIfobia' promove ação social voltada para travestis e transexuais em presídio
Internas irão participar de cursos profissionalizantes e terão acompanhamento jurídico
Homem de confiança de 'Peixão' é preso em Nova Iguaçu
Com ele, os agentes apreenderam uma pistola com numeração suprimida, rádios comunicadores e munições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.