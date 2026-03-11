Polícia Civil detalhou a Operação Contenção Red Legacy em coletiva na Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta

Publicado 11/03/2026 14:31 | Atualizado 11/03/2026 21:34

Rio - A investigação que motivou a Operação Contenção Red Legacy, deflagrada nesta quarta-feira (11) pela Polícia Civil , identificou que o vereador Salvino Oliveira intermediou a exploração e construção de quiosques na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, por parte do Comando Vermelho. O parlamentar foi preso na ação.

Em coletiva realizada na Cidade da Polícia, na Zona Norte, o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, contou que a investigação começou há um ano e meio. O nome de Salvino surgiu depois dele solicitar apoio para realizar uma campanha eleitoral na Gardênia.

"Ele solicitava apoio a uma pessoa que falava diretamente com a liderança da facção, que é o Doca, para ter acesso à comunidade e fazer campanha eleitoral. Não tem que pedir autorização de criminoso nenhum para entrar em lugar algum. O que mais me surpreende é que dias atrás estava batendo na polícia e no governo dizendo que era tudo envolvido com o Comando Vermelho. Hoje, temos uma operação que mostra que ele está envolvido. Seja quem for, a polícia vai combater", contou.

Curi afirmou que cerca de 100 quiosques foram construídos na Gardênia, sendo metade deles com processo publicizado e divulgado em Diário Oficial. No entanto, a outra parte teria sido usada para ser explorada pelo Comando Vermelho.

"Não teve nenhum processo público, sendo negociado diretamente com a cúpula do Comando Vermelho para que fosse indicado pessoas para explorar isso. Quem intermediou tudo isso, segundo dados apresentado até o momento, foi o vereador. Obviamente, a investigação está em andamento. Ainda é uma prisão temporária. Elementos foram apreendidos na residência dele e tudo será analisado", comentou.

Para o delegado Pedro Cassundé, assistente da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD), o caso se trata de uma troca de favores. "Alguém tem interesse em permanecer no local e alguém tem interesse em reunir capital político", explicou.

A operação desta quarta-feira (11) prendeu sete pessoas, sendo o vereador e seis policiais militares. Outros quatro mandados de prisão foram cumpridos contra encarcerados, incluindo Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP - apontado como líder nacional da facção.

Estão foragidos Márcia Gama Nepomuceno , mãe de Oruam e companheira de Marcinho VP, e Landerson dos Santos, sobrinho de Marcinho.

Por meio de nota, a defesa de Márcia classificou as acusações como “infundadas” e disse que elas “carecem de qualquer comprovação concreta”. “É importante destacar que Márcia já foi anteriormente vítima de situação semelhante, quando foi alvo de uma operação marcada por grande exposição midiática e sensacionalista. Na ocasião, após a devida análise dos fatos pela Justiça, ela foi absolvida de todas as acusações. O Ministério Público chegou a recorrer da decisão, mas o recurso não prosperou, sendo mantida a absolvição”.



No posicionamento, a defesa ainda diz que as acusações não têm fundamento e destaca que Márcia é ré primária, servidora concursada, e pode comprovar seu patrimônio. “Mãe que criou todos os filhos sozinha, Márcia sempre se dedicou à família e à sua profissão. Vale ressaltar que nenhum de seus filhos possui qualquer envolvimento com atividades criminosas. Diante disso, a defesa confia plenamente na Justiça e acredita que, assim como ocorreu anteriormente, a verdade dos fatos prevalecerá, restabelecendo a honra e a integridade de Márcia Nepomuceno”, finaliza.

A reportagem tenta localizar a defesa de Salvino. O espaço está aberto para manifestação.