Eduardo Paes fala pela primeira vez sobre prisão de vereador do PSDReprodução/Redes sociais
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Eduardo Paes fala pela primeira vez sobre prisão de vereador do PSDReprodução/Redes sociais
Ver essa foto no Instagram
Jovem denuncia importunação sexual em ônibus na Zona Sul: 'É revoltante'
Vítima gravou o momento em que homem se masturbava em coletivo
Vídeo: Paes se pronuncia sobre prisão de ex-secretário municipal investigado por ligação com o CV
Prefeito também criticou o uso político das forças de segurança, pois esse seria um dos fatores que contribuem para a crise na segurança pública do estado
Cláudio Castro detona vereador preso: 'Trabalhava para bandido e não para o povo'
Salvino Oliveira é suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho
Mãe e filho são condenados por morte e ocultação de corpo de dubladora
Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa e Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa mataram Christiane Louise de Paula, em 2021
Alerj aprova vagão feminino 24 horas em trens e metrôs do Rio
Proposta amplia segurança contra assédio fora dos horários de pico
Família diz que ex-subsecretário, pai de preso por estupro coletivo, está desaparecido
José Carlos Simonin estaria desorientado e em possível surto quando foi visto pela última vez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.