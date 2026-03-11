Eduardo Paes fala pela primeira vez sobre prisão de vereador do PSDReprodução/Redes sociais

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (11), logo depois da prisão do vereador Salvino Oliveira, que já foi secretário municipal da Juventude entre 2021 e 2024. Segundo as investigações, o político teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, Zona Sudoeste, área dominada pelo Comando Vermelho. 
No pronunciamento, Paes afirmou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, ele defenderá a punição do vereador. "Quero dizer aqui que se ficar comprovado qualquer envolvimento do vereador ou de quem quer que seja, eu vou ser o primeiro a cobrar punição e exigir que a justiça seja feita. Aqui não se passa mão em cabeça de quem faz coisa errada", disse. 
Em outro momento, Paes criticou o uso político das forças de segurança, pois, segundo ele esse seria um dos fatores que contribuem para a crise na segurança pública do estado do Rio e Janeiro. "O que não dá para aceitar é o que eu venho denunciando há muito tempo, uso político das forças policiais comandadas pelo governador Cláudio Castro e muito menos a infiltração do crime organizado na política, dois problemas centrais da grave crise de segurança pública que a gente vive aqui no Rio", disse.
O prefeito também mencionou no vídeo a prisão recente de um ex-secretário estadual e lembrou que aliados do governo do estado já foram alvo de investigações. "Só essa semana, mais um ex-secretário do governo do estado foi preso por suspeita de ligação com o tráfico. Desde o início do governo Cláudio Castro, vários aliados da área de segurança pública foram presos por envolvimento com o crime organizado. [...] E diante de tudo isso, alguém aqui ouviu alguma palavra do governador Cláudio Castro? O governador é omisso e conivente com aliados que se envolvem com o crime", disparou.
Castro detona vereador preso
Também pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro usou as redes sociais criticou o vereador Salvino Oliveira. No X, antigo Twitter, o governador afirmou que o vereador atacava o governo e às polícias, mas que, após a operação, a população estaria conhecendo "o seu real lado: trabalhava para bandido e não para o povo!".