Fotos! Ressaca com ondas de até 2 metros interdita Ciclovia Tim Maia

Rio - A Ciclovia Tim Maia foi interditada no trecho entre São Conrado e Vidigal, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (11), após o registro de ondas com 2 metros de altura. A interdição faz parte do protocolo de segurança estabelecido pela Defesa Civil.

O bloqueio acontece dentro do período de ressaca que atinge o litoral carioca desde a tarde de terça-feira (10). Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar a 3 metros de altura até as 21h desta quarta-feira. Apesar da interdição da via exclusiva para ciclistas, a circulação de veículos na Avenida Niemeyer segue operando normalmente entre São Conrado e o Leblon.

De acordo com a prefeitura, os critérios para a interdição da ciclovia são rigorosos e incluem ondas acima de 2 metros, ventos superiores a 65 km/h na estação do Vidigal ou registro de chuva forte. Nesta quarta-feira, além do mar agitado, a cidade registrou chuva fraca em diversos pontos e ventos intensos.

