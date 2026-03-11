Publicidade
Fotos! Ressaca com ondas de até 2 metros interdita Ciclovia Tim Maia
Trecho entre São Conrado e Vidigal foi bloqueado, seguindo o protocolo de segurança
Rio - A Ciclovia Tim Maia foi interditada no trecho entre São Conrado e Vidigal, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (11), após o registro de ondas com 2 metros de altura. A interdição faz parte do protocolo de segurança estabelecido pela Defesa Civil.
O bloqueio acontece dentro do período de ressaca que atinge o litoral carioca desde a tarde de terça-feira (10). Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar a 3 metros de altura até as 21h desta quarta-feira. Apesar da interdição da via exclusiva para ciclistas, a circulação de veículos na Avenida Niemeyer segue operando normalmente entre São Conrado e o Leblon.
De acordo com a prefeitura, os critérios para a interdição da ciclovia são rigorosos e incluem ondas acima de 2 metros, ventos superiores a 65 km/h na estação do Vidigal ou registro de chuva forte. Nesta quarta-feira, além do mar agitado, a cidade registrou chuva fraca em diversos pontos e ventos intensos.
Rio de Janeiro
Projeto social diploma 550 mulheres em curso de beleza na Rocinha
Capacitação gratuita voltada para moradoras da comunidade busca incentivar geração de renda e empreendedorismo feminino
Rio de Janeiro
PMs presos em operação da PF faziam a segurança de lideranças de facções criminosas, diz delegado
Sete agentes foram detidos na terceira fase da 'Operação Anomalia'
Rio de Janeiro
Jovem denuncia importunação sexual em ônibus na Zona Sul: 'É revoltante'
Vítima gravou o momento em que homem se masturbava em coletivo
Rio de Janeiro
Vídeo: Paes se pronuncia sobre prisão de ex-secretário municipal investigado por ligação com o CV
Prefeito também criticou o uso político das forças de segurança, pois esse seria um dos fatores que contribuem para a crise na segurança pública do estado
Rio de Janeiro
Cláudio Castro detona vereador preso: 'Trabalhava para bandido e não para o povo'
Salvino Oliveira é suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.