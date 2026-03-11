Claúdio Castro detona Salvino Oliveira após vereador ser presoReprodução / Carlos Elias/Agência O Dia
No X, antigo Twitter, o governador afirmou que o vereador atacava o governo e às polícias, mas que, após a operação, a população estaria conhecendo "o seu real lado: trabalhava para bandido e não para o povo!".
"A operação Contenção Red Legacy também revela que ele negociou com o traficante Doca para obter autorização e fazer campanha eleitoral em área dominada pela facção, em 2024. Esse tal de Salvino também atacou brutalmente a Polícia Militar durante uma operação na Cidade de Deus", seguiu ele.
"Da milícia ao Comando Vermelho, essas organizações criminosas vêm se infiltrando na Prefeitura do Rio de Janeiro há décadas! É só ver o domínio territorial que alcançaram ao longo dos anos. É o que sempre digo: Não adianta, a verdade sempre prevalece!", finalizou Castro.
De acordo com as investigações, Salvino intermediou a exploração e construção de quiosques na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, por parte do Comando Vermelho. Em coletiva de imprensa, o delegado Felipe Curi, contou que a investigação começou há um ano e meio. O nome de Salvino surgiu depois dele solicitar apoio para realizar uma campanha eleitoral na Gardênia.
"Ele solicitava apoio a uma pessoa que falava diretamente com a liderança da facção, que é o Doca, para ter acesso à comunidade e fazer campanha eleitoral. Não tem que pedir autorização de criminoso nenhum para entrar em lugar algum. O que mais me surpreende é que dias atrás estava batendo na polícia e no governo dizendo que era tudo envolvido com o Comando Vermelho. Hoje, temos uma operação que mostra que ele está envolvido. Seja quem for, a polícia vai combater", contou.
Para o delegado Pedro Cassundé, assistente da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD), o caso se trata de uma troca de favores. "Alguém tem interesse em permanecer no local e alguém tem interesse em reunir capital político", explicou.
O trabalho investigativo também identificou a participação direta de familiares de um dos principais líderes históricos da facção, Márcio dos Santos Nepomuceno, o "Marcinho VP", no funcionamento da facção. A Civil informou que Márcia Gama, mulher do criminoso, atua na intermediação de interesses do grupo fora da prisão, participando da circulação de informações entre os integrantes e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos.
No posicionamento, a defesa ainda diz que as acusações não têm fundamento e destaca que Márcia é ré primária, servidora concursada, e pode comprovar seu patrimônio. “Mãe que criou todos os filhos sozinha, Márcia sempre se dedicou à família e à sua profissão. Vale ressaltar que nenhum de seus filhos possui qualquer envolvimento com atividades criminosas. Diante disso, a defesa confia plenamente na Justiça e acredita que, assim como ocorreu anteriormente, a verdade dos fatos prevalecerá, restabelecendo a honra e a integridade de Márcia Nepomuceno”, finaliza.
A reportagem tenta localizar a defesa de Salvino. O espaço está aberto para manifestação.
