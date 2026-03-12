X do Nuno
Declaração de Trump pode incentivar violação dos direitos humanos
Projeto social diploma 550 mulheres em curso de beleza na Rocinha
Capacitação gratuita voltada para moradoras da comunidade busca incentivar geração de renda e empreendedorismo feminino
PMs presos em operação da PF faziam a segurança de lideranças de facções criminosas, diz delegado
Sete agentes foram detidos na terceira fase da 'Operação Anomalia'
Jovem denuncia importunação sexual em ônibus na Zona Sul: 'É revoltante'
Vítima gravou o momento em que homem se masturbava em coletivo
Vídeo: Paes se pronuncia sobre prisão de ex-secretário municipal investigado por ligação com o CV
Prefeito também criticou o uso político das forças de segurança, pois esse seria um dos fatores que contribuem para a crise na segurança pública do estado
Cláudio Castro detona vereador preso: 'Trabalhava para bandido e não para o povo'
Salvino Oliveira é suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho
