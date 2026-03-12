Publicado 12/03/2026 00:00

Relatório de órgão da Organização das Nações Unidas afirma que declarações de Donald Trump com conteúdo considerado racista podem incentivar violações de direitos humanos. A manifestação amplia o atrito entre instâncias internacionais e lideranças políticas com grande alcance público.

A prisão do vereador Salvino Oliveira em operação contra o Comando Vermelho adiciona mais um episódio à série de investigações que atingem representantes eleitos no Rio por supostos vínculos com facções. O caso amplia o escrutínio sobre a relação entre política local e áreas sob influência do crime.