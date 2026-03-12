Mais artigos de Nuno Vasconcellos
Nuno Vasconcellos
Relatório de órgão da Organização das Nações Unidas afirma que declarações de Donald Trump com conteúdo considerado racista podem incentivar violações de direitos humanos. A manifestação amplia o atrito entre instâncias internacionais e lideranças políticas com grande alcance público.
A prisão do vereador Salvino Oliveira em operação contra o Comando Vermelho adiciona mais um episódio à série de investigações que atingem representantes eleitos no Rio por supostos vínculos com facções. O caso amplia o escrutínio sobre a relação entre política local e áreas sob influência do crime.